RT будет освещать Кубок конфедераций вместе со звездой британского футбола

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Телеканал RT расскажет о Кубке конфедераций FIFA 2017 вместе с известным английским футболистом и комментатором Стэном Коллимором. Бывший игрок "Астон Виллы", "Ливерпуля" и сборной Англии проедет по четырем российским городам и встретится там с болельщикам и звездами спорта.

"Я рад, что вместе с телеканалом RT буду рассказывать о Кубке конфедераций. Футбол — это моя жизнь, и мне уже посчастливилось освещать Чемпионаты мира в ЮАР и Бразилии. До Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 остается год, и я с нетерпением жду поездок по России и встреч с болельщиками. Я хочу лучше узнать эту удивительную страну, показать поклонникам футбола по всему миру ее многообразие и покончить с мифами о России", — рассказал Стэн Коллимор.

Накануне в Санкт-Петербурге открылся парк конфедераций, который будет работать два дня. 21 мая в 17:00 тут пройдет гала-матч российских и мировых звезд футбола. Коллимор будет вести в Facebook и Periscope прямую трансляцию с этого матча.

В Москве он примет участие в футбольном флешмобе, в Казани посетит стадион "Казань Арена", а в Сочи — стадион "Фишт".

Кроме того, зрителей канала ожидают прямые включения, интервью c известными игроками, а также комментарии спортивных экспертов.

Кубок Конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге, Казани, Москве и Сочи.

Ранее RT запустил мультимедийный спецпроект, посвященный этому спортивному мероприятию. На сайте спецпроекта RT, доступного на русском, английском, испанском и арабском языках, все желающие найдут расписание матчей, составы команд, а также новости, эксклюзивные интервью и аналитические материалы о турнире. Кроме того, посетителям сайта спецпроекта будут доступны онлайн-трансляции матчей и репортажи корреспондентов RT.

Также RT разыграет билеты на один из московских матчей Кубка конфедераций. Для участия необходимо состоять в группе RT в социальной сети "ВКонтакте".