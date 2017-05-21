"Бавария" завершила чемпионат Германии "пивным душем"

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Футболисты мюнхенской "Баварии" победили в заключительном матче чемпионата Германии и отпраздновали свое очередное чемпионство. Видео опубликовано на официальном канале футбольного клуба в YouTube.

После матча с "Фрайбургом", в котором мюнхенцы победили со счетом 4:1, футболисты и тренерский штаб поливали друг друга пивом. Среди самых активно празднующих были и Филипп Лам с Хаби Алонсо, для которых эта встреча стала последней в их карьере.

Мюнхенская "Бавария" стала 27-кратным чемпионом Германии, оформив победу в турнире-2016/17 еще за три тура до финиша.