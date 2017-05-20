Сборная России проиграла канадцам в полуфинале ЧМ по хоккею

Игрок сборной Канады Райан О'Райлли и игрок сборной России Артем Зуб в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2017

Игрок сборной Канады Райан О'Райлли и игрок сборной России Артем Зуб в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2017

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Сборная России по хоккею проиграла команде Канады в полуфинале чемпионата мира со счетом 2:4.

Сначала матч в Кельне складывался для сборной России благоприятно. В первом периоде забитых шайб не было, но во втором Евгений Кузнецов на 33-й минуте вывел россиян вперед, а через две минуты Никита Гусев довел счет до 2:0.

Однако удержать это преимущество не удалось. Третий период оказался для российской сборной настоящей катастрофой: на точные броски Марка Шайфли (41), Нэтана Маккиннона (56), Райана О'Райлли (57) и Шона Кутюрье подопечные Олега Знарка не смогли ответить ничем.

В итоге — 4:2 в пользу канадцев, а россиянам теперь предстоит игра за третье место. Соперником в борьбе за бронзу станет команда, проигравшая во втором полуфинале, где встречаются Швеция и Финляндия.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>