Сборная России проиграла канадцам в полуфинале ЧМ по хоккею

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Сборная России по хоккею проиграла команде Канады в полуфинале чемпионата мира со счетом 2:4.
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Однако удержать это преимущество не удалось. Третий период оказался для российской сборной настоящей катастрофой: на точные броски Марка Шайфли (41), Нэтана Маккиннона (56), Райана О'Райлли (57) и Шона Кутюрье подопечные Олега Знарка не смогли ответить ничем.
В итоге — 4:2 в пользу канадцев, а россиянам теперь предстоит игра за третье место. Соперником в борьбе за бронзу станет команда, проигравшая во втором полуфинале, где встречаются Швеция и Финляндия.
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