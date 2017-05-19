Москва ожидает порядка 70 тысяч болельщиков во время Кубка конфедераций

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Порядка 70 тысяч болельщиков ожидает Москва на Кубке конфедераций по футболу, заявил мэр города Сергей Собянин в интервью РИА Новости.
"На Кубок конфедераций, я думаю, их будет в районе 70 тысяч", — сказал Собянин, отметив, что Москва с этим легко справится, с учетом того, что ежедневная миграция в Москву составляет порядка миллиона людей.
При этом мэр заметил, что для туристов вряд ли предоставят специальные скидки на культурно — развлекательную программу.
"Мы надеемся на то, что туристы, которые приезжают, должны дать плюсы экономике за счет культурной программы, поэтому специальные скидки для культурной программы — музеев мы вряд ли будем предоставлять. Они могут пользоваться всеми теми льготами, которыми пользуются обычные туристы и жители", — добавил мэр.