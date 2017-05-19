Москва ожидает порядка 70 тысяч болельщиков во время Кубка конфедераций

Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью генеральному директору МИА Россия сегодня Дмитрию Киселеву. 19 мая 2017

Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью генеральному директору МИА Россия сегодня Дмитрию Киселеву. 19 мая 2017

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Порядка 70 тысяч болельщиков ожидает Москва на Кубке конфедераций по футболу, заявил мэр города Сергей Собянин в интервью РИА Новости.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

"На Кубок конфедераций, я думаю, их будет в районе 70 тысяч", — сказал Собянин, отметив, что Москва с этим легко справится, с учетом того, что ежедневная миграция в Москву составляет порядка миллиона людей.

При этом мэр заметил, что для туристов вряд ли предоставят специальные скидки на культурно — развлекательную программу.

"Мы надеемся на то, что туристы, которые приезжают, должны дать плюсы экономике за счет культурной программы, поэтому специальные скидки для культурной программы — музеев мы вряд ли будем предоставлять. Они могут пользоваться всеми теми льготами, которыми пользуются обычные туристы и жители", — добавил мэр.