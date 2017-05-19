Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет в Белоруссии и Латвии

Российские болельщики перед началом матча группового этапа чемпионата мира по хоккею. Архивное фото

Российские болельщики перед началом матча группового этапа чемпионата мира по хоккею. Архивное фото

КЕЛЬН, 19 мая – Р-Спорт, Александр Рогулев. Матчи чемпионата мира по хоккею в 2021 году пройдут в столицах Белоруссии и Латвии – Минске и Риге, такое решение принято на заседании конгресса Международной федерации хоккея (IIHF) в Кельне в пятницу.

Конгресс IIHF проходит в рамках чемпионата мира-2017. Оба города ранее по разу становились полноценным организатором подобного турнира: в 2006 году он проходил в Риге, а в 2014-м – в Белоруссии.

В ходе выборов в рамках конгресса совместная заявка Белоруссии и Латвии набрала большее количество голосов (55), чем единственный конкурент — Финляндия (52). Главной площадкой ЧМ-2021 станет 15-тысячная "Арена-Минск", где пройдут полуфиналы, матч за третье место и финал.

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