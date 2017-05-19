Исинбаева покинет пост главы наблюдательного совета РУСАДА, заявил Мутко

МОСКВА, 19 мая — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева покинет пост главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), заявил агентству "Р-Спорт" вице-премьер РФ Виталий Мутко.

В четверг в Монреале прошло заседание совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA). По словам заместителя генерального директора WADA Роба Келера, РУСАДА для полного восстановления необходимо выполнить четыре пункта. Ключевым критерием является уход Исинбаевой с поста главы наблюдательного совета РУСАДА, россиянка должна сделать это до 31 мая.

"Этот критерий не направлен против Лены, это больше направлено на то, чтобы создать большую независимость этой организации. Хотя мы исходим из того, что Лена – двукратная олимпийская чемпионка, член МОК (Международного олимпийского комитета), и от кого она зависит? Ни от кого. Но они исходят из того, что в набсовете РУСАДА она представляет учредителя – ОКР (Олимпийский комитет России). Вот они хотят, чтобы председатель не представлял учредителя. Пост главы набсовета она (Исинбаева), конечно, покинет", — сказал Мутко по телефону.

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