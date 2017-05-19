Стали известны полуфинальные пары на чемпионате мира по хоккею

Игровой момент в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Чехии. Архивное фото

Игровой момент в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами России и Чехии. Архивное фото

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. После завершения четвертьфинальных матчей на чемпионате мира по хоккею стали известны участники полуфинальных игр турнира, сообщает "Р-Спорт".

В Кельне сборная Канады одержала верх над Германией со счетом 2:1, в Париже Швеция победила хоккеистов из Швейцарии со счетом 3:1.

Сборная России со счетом 3:0 одержала уверенную победу над командой из Чехии, а представители Финляндии справились со сборной США – 2:0.

Список полуфинальных пар сформировался следующим образом:

Россия – Канада

Швеция – Финляндия

Полуфинальные хоккейные поединки пройдут 20 мая в Кельне, а на следующий день в этом же городе состоятся матч за третье место и финал.

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