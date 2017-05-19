Стали известны полуфинальные пары на чемпионате мира по хоккею

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. После завершения четвертьфинальных матчей на чемпионате мира по хоккею стали известны участники полуфинальных игр турнира, сообщает "Р-Спорт".
Сборная России со счетом 3:0 одержала уверенную победу над командой из Чехии, а представители Финляндии справились со сборной США – 2:0.
Список полуфинальных пар сформировался следующим образом:
Россия – Канада
Швеция – Финляндия
Полуфинальные хоккейные поединки пройдут 20 мая в Кельне, а на следующий день в этом же городе состоятся матч за третье место и финал.
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