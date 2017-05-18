В полуфинале чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет с Канадой

23:5218.05.2017
(обновлено: 23:56 18.05.2017)
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Хоккеисты сборной Канады переиграли в 1/4 финала чемпионата мира в Кельне и Париже сборную Германии, сообщает "Р-Спорт". В полуфинале "кленовые листья" встретятся со сборной России.
Четвертьфинальный матч закончился со счетом 2:1. В составе Канады шайбы забросили Марк Шайфли и Джефф Скиннер. В составе хозяев турнира единственный гол забил Янник Зайденберг.
До этого, подопечные Олега Знарка обыграли сборную Чехии со счетом 3:0. Полуфинальная встреча состоится в Кельне 20 мая.
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