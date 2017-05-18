Фигуристка Сотникова вошла в состав сборной России на сезон-2017/18

МОСКВА, 18 мая – Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) утвердил состав сборной России на сезон-2017/18, включив в него олимпийскую чемпионку 2014 года в женском одиночном катании Аделину Сотникову, заявил президент ФФККР Александр Горшков.
"Исполком утвердил состав кандидатов в сборную команду на сезон-2017/18. Сотникова вошла в состав кандидатов в сборную", — сказал Горшков.
"Женя (Плющенко) с Сотниковой у нас пока не были на предмет утверждения планов. Окончательное утверждение планов подготовки будет в Сочи, сейчас, весной, у нас рассмотрение планов на подготовительный период", — отметил глава федерации.
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