Три четверти россиян занимаются спортом, показал опрос

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. За два года доля физически активных россиян увеличилась на 15%: сегодня три четверти наших сограждан занимаются спортом, а каждый пятый делает это регулярно, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"С каждым годом все больше россиян занимаются спортом, за два года показатель вырос с 61% в 2015 году до 76% в 2017 году", — говорится в материалах ВЦИОМ, которые есть у РИА Новости. Как показал опрос, сегодня 23% россиян занимаются спортом регулярно (против 16% двумя годами ранее).

Социологи уточняют, что доля физически активных граждан заметно выше среди молодых людей 18-24 лет (97%), нежели среди людей преклонного возраста (67%). Также, по данным ВЦИОМ, мужчины оказались в этом вопросе более активны, чем женщины (81% и 73% соответственно).

Половина тех, кто занимается спортом, предпочитает делать это дома; свою квартиру или дом для занятий выбирают 72% респондентов старше 60 лет и только 20% физически активной молодежи. Другая часть респондентов делает выбор в пользу стадиона или спортплощадки (27%), фитнес-клуба (13%) или спортивной секции, бассейна (8%). При этом 25% жителей Москвы и Санкт-Петербурга выбирают для занятий спортом именно фитнес-клубы.

Аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев, комментируя результаты опроса, отметил важность здорового образа жизни и спорта для современной российской молодежи.

"Это ценности, оказывающие влияние на их ежедневное поведение. Молодые отказываются от алкоголя и курения, занимаются спортом, следят за своим питанием. Беспокоит лишь, что, выбирая себе способ укрепления здоровья, большинство наших сограждан не обращаются за советом к специалистам. А ведь неправильная диета или неумелые спортивные упражнения могут им навредить", — пояснил эксперт.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 23-24 апреля 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.