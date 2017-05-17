Совбез уделит особое внимание поведению фанатов на ЧМ-2018

Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1029)

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Совет безопасности РФ ведет работу по обеспечению безопасности предстоящих в России футбольных турниров: Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018; особое внимание уделяется, в частности, недопущению противоправных акций со стороны футбольных фанатов, заявил заместитель секретаря Совбеза Александр Гребенкин.

В интервью журналистам, приуроченном к предстоящему в июне 25-летию СБ РФ, Гребенкин отметил, что Совет безопасности ведет работу по повышению эффективности взаимодействия разных ведомств в преддверии Кубка конфедераций, чемпионата мира, а также других важнейших массовых мероприятий.

"При этом особый акцент делается на организации их проведения на высоком уровне с точки зрения обеспечения безопасности участников и зрителей спортивных мероприятий, на предупреждение террористических и экстремистских проявлений, на недопущение хулиганских и других противоправных акций, в том числе со стороны футбольных фанатов", — сказал Гребенкин.