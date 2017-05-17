Глава WTA не согласен с решением организаторов "Ролан Гаррос" по Шараповой

МОСКВА, 17 мая — Р-Спорт. Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон заявил, что не согласен с решением организаторов Открытого чемпионата Франции по теннису не выдавать россиянке Марии Шараповой специального приглашения (wild card) для старта на турнире.

Президент Федерации тенниса Франции (FFT) Бернар Джудичелли во вторник сообщил, что двукратная победительница "Ролан Гаррос" Шарапова не получит wild card ни в квалификации, ни в основной сетке и, таким образом, не выступит на турнире, который пройдет с 28 мая (стадия квалификации пройдет с 22 по 26 мая) по 11 июня. Россиянка в конце апреля провела первый официальный матч после отбытия 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.

"Wild cards предоставляются на турнирах организаторами, и я полностью поддерживаю тех, кто это приглашение получил. Но с чем я вовсе не согласен, так это с решением FFT. Она (Шарапова) уже отбыла дисквалификацию, которую наложил Спортивный арбитражный суд (CAS), и нет никаких оснований для дополнительных санкций", — сказал Саймон, чьи слова приводятся на официальном сайте WTA.

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