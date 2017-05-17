Глава WTA не согласен с решением организаторов "Ролан Гаррос" по Шараповой

МОСКВА, 17 мая — Р-Спорт. Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон заявил, что не согласен с решением организаторов Открытого чемпионата Франции по теннису не выдавать россиянке Марии Шараповой специального приглашения (wild card) для старта на турнире.
"Wild cards предоставляются на турнирах организаторами, и я полностью поддерживаю тех, кто это приглашение получил. Но с чем я вовсе не согласен, так это с решением FFT. Она (Шарапова) уже отбыла дисквалификацию, которую наложил Спортивный арбитражный суд (CAS), и нет никаких оснований для дополнительных санкций", — сказал Саймон, чьи слова приводятся на официальном сайте WTA.
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