Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Стали известны все участники плей-офф чемпионата мира по хоккею, проходящего в Париже и Кельне, сообщает "Р-Спорт".
Российские хоккеисты во вторник уступили сборной США со счетом 3:5, заняв второе место в группе А. Таким образом первым соперником россиян в плей-офф станет сборная Чехии. Американцы в четвертьфинале сыграют с командой Финляндии, а сборной Швеции предстоит поединок со швейцарцами.
Все матчи четвертьфинала пройдут в четверг 18 мая.
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