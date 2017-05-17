Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Стали известны все участники плей-офф чемпионата мира по хоккею, проходящего в Париже и Кельне, сообщает "Р-Спорт".

Матчем сборных команд Латвии и Германии во вторник в немецком Кельне завершился групповой этап соревнований, в котором хозяева первенства одержали верх по буллитам. Теперь в четвертьфинале немцам предстоит поединок с представителями Канады, занявшими первое место в группе В.

Российские хоккеисты во вторник уступили сборной США со счетом 3:5, заняв второе место в группе А. Таким образом первым соперником россиян в плей-офф станет сборная Чехии. Американцы в четвертьфинале сыграют с командой Финляндии, а сборной Швеции предстоит поединок со швейцарцами.

Все матчи четвертьфинала пройдут в четверг 18 мая.

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