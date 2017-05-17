Россия сыграет с Чехией в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Сборная России по хоккею сразится с командой Чехии в ¼ финала чемпионата мира, спортивный поединок состоится в Париже, сообщает "Р-Спорт". Это определилось после победы канадцев над представителями Финляндии в заключительном матче группы В.

Сборная Канады одержала верх со счетом 5:2, в результате чего на третьей строчке в группе В осталась сборная Чехии. Россияне после матча со сборной США (3:5) должны встретиться с командой, занявшее третье место в группе В.

В параллельном матче представители Германии одержали верх над латвийцами в группе А по буллитам, выйдя с четвертого места в плей-офф турнира.

Игры четвертьфинала состоятся 18 мая.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>