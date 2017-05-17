Россия сыграет с Чехией в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Сборная России по хоккею сразится с командой Чехии в ¼ финала чемпионата мира, спортивный поединок состоится в Париже, сообщает "Р-Спорт". Это определилось после победы канадцев над представителями Финляндии в заключительном матче группы В.
В параллельном матче представители Германии одержали верх над латвийцами в группе А по буллитам, выйдя с четвертого места в плей-офф турнира.
Игры четвертьфинала состоятся 18 мая.
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