США
16.0516 мая20:21МСК
USD56.26-0.27
EUR62.04+0.19
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Спорт

Расходы на ЧМ-2018 могут увеличить еще на 37 миллиардов рублей

Сюжет:
Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1028)
20:1816.05.2017
0150
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкЭмблема чемпионата мира по футболу 2018. Архивное фотоЭмблема чемпионата мира по футболу 2018. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 16 мая — Р-Спорт. Расходы на подготовку и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России могут быть увеличены на 37 миллиардов рублей, сообщается в проекте постановления правительства Российской Федерации, опубликованном на портале правовой информации.

Эмблема чемпионата мира по футболу 2018. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Россия увеличила бюджет ЧМ-2018 по футболу почти на пять миллиардов рублей

Постановление вносит изменения в программу подготовки к чемпионату мира-2018, ранее утвержденную правительством РФ. Согласно опубликованному проекту, расходы на реализацию программы предлагается увеличить с 643,55 миллиарда рублей до 680,37 миллиарда. Отмечается, что из средств федерального бюджета будет выделено 392,58 миллиарда рублей, еще 91,96 миллиарда будет выделено из бюджета субъектов федерации. Кроме того, 195,8 миллиарда выделят юридические лица.

На данном этапе проводятся общественные обсуждения в отношении текста проекта и его независимая антикоррупционная экспертиза. Ранее в мае расходы на чемпионат мира были увеличены постановлением правительства РФ на 4,7 миллиарда рублей.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

Одиннадцать городов России в ожидании чемпионата мира по футболу
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкСтадион "Мордовия-Арена" в Саранске может быть сдан на три-четыре месяца раньше запланированного срока, сообщил заместитель председателя правительства и министр целевых программ Мордовии Алексей Меркушкин. "Можно сказать, что сейчас заканчивается первая часть строительства, — добавил он. — Совсем скоро мы приступим к отделочным работам части помещений".Макет стадиона Мордовия Арена, строящегося в Саранске для проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Стадион "Мордовия-Арена" в Саранске может быть сдан на три-четыре месяца раньше запланированного срока, сообщил заместитель председателя правительства и министр целевых программ Мордовии Алексей Меркушкин. "Можно сказать, что сейчас заканчивается первая часть строительства, — добавил он. — Совсем скоро мы приступим к отделочным работам части помещений".
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкАрена "Победа" - футбольный стадион, который должен быть построен на месте стадиона "Центральный" к 2017 году в Волгограде для проведения матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, стадион должен будет отвечать всем требованиям ФИФА.Монумент Родина-мать зовёт! на Мамаевом кургане в Волгограде. Слева - Всехсвятская церковь
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Арена "Победа" - футбольный стадион, который должен быть построен на месте стадиона "Центральный" к 2017 году в Волгограде для проведения матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, стадион должен будет отвечать всем требованиям ФИФА.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкМеждународный терминал воздушных линий аэропорта "Кольцово" в Екатеринбурге будет реконструирован к чемпионату мира по футболу 2018 года. Планируется, что все работы будут завершены к осени 2017 года.Комната отдыха в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Международный терминал воздушных линий аэропорта "Кольцово" в Екатеринбурге будет реконструирован к чемпионату мира по футболу 2018 года. Планируется, что все работы будут завершены к осени 2017 года.
© REUTERS / Maxim ShemetovПрограмма подготовки Нижнего Новгорода к чемпионату мира-2018 по футболу в целом реализуется по графику, сообщил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. Ведется подготовка гидов-экскурсоводов, готовится печатная продукция по продвижению региона на внутреннем и международном туристских рынках.Дети играют в футбол в Нижнем Новгороде.
© REUTERS / Maxim Shemetov
Программа подготовки Нижнего Новгорода к чемпионату мира-2018 по футболу в целом реализуется по графику, сообщил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. Ведется подготовка гидов-экскурсоводов, готовится печатная продукция по продвижению региона на внутреннем и международном туристских рынках.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкЖители и гости Екатеринбурга участвовали в создании талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года. В ТРЦ "Гринвич" с 29 мая по 1 июня работала площадка, где каждый желающий мог составить свое описание как реального, так и вымышленного персонажа.Мужчина с ребенком фотографируются в центре Екатеринбурга
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Жители и гости Екатеринбурга участвовали в создании талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года. В ТРЦ "Гринвич" с 29 мая по 1 июня работала площадка, где каждый желающий мог составить свое описание как реального, так и вымышленного персонажа.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкТерритория Большой спортивной арены "Лужники" и прилегающее пространство в ходе подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году будет поделено на 10 различных зон, включая территории общего доступа, прессы, гостеприимства, VIP-гостей, зоны транспортных магистралей, техническую зону, говорится в пресс-релизе департамента строительства Москвы.Рабочий идет по строительной площадке Большой Спортивной Арены Лужники в Москве
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Территория Большой спортивной арены "Лужники" и прилегающее пространство в ходе подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году будет поделено на 10 различных зон, включая территории общего доступа, прессы, гостеприимства, VIP-гостей, зоны транспортных магистралей, техническую зону, говорится в пресс-релизе департамента строительства Москвы.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкВид из окна на бассейн на территории отеля Hyatt в Сочи.Вид из окна на бассейн на территории отеля Hyatt в Сочи
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Вид из окна на бассейн на территории отеля Hyatt в Сочи.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкРеконструкция Большой спортивной арены началась в 2014 году, завершить основные работы планируется с опережением — к концу 2016 года. В "Лужниках" пройдут главные игры Чемпионата мира по футболу 2018 — матч открытия, один из полуфиналов и финал мундиаля. В результате реконструкции количество зрительских мест на стадионе увеличится с 78 тысяч до 81 тысячи, а геометрия трибун изменится — они будут максимально приближены к футбольному полю. Также увеличится количество входов — с 13 до 23.Рабочие на строительной площадке Большой Спортивной Арены Лужники в Москве
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Реконструкция Большой спортивной арены началась в 2014 году, завершить основные работы планируется с опережением — к концу 2016 года. В "Лужниках" пройдут главные игры Чемпионата мира по футболу 2018 — матч открытия, один из полуфиналов и финал мундиаля. В результате реконструкции количество зрительских мест на стадионе увеличится с 78 тысяч до 81 тысячи, а геометрия трибун изменится — они будут максимально приближены к футбольному полю. Также увеличится количество входов — с 13 до 23.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкДо конца года новый терминал откроется в самарском аэропорту "Курумоч". Сейчас здесь ведутся отделочные работы и монтаж оборудования. Терминал будет оснащен телескопическими трапами, примыкающими к стационарным галереям.Аэропорт Курумоч в Самаре
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
До конца года новый терминал откроется в самарском аэропорту "Курумоч". Сейчас здесь ведутся отделочные работы и монтаж оборудования. Терминал будет оснащен телескопическими трапами, примыкающими к стационарным галереям.
© REUTERS / Maxim ShemetovКазань уже готова принять Чемпионат мира по футболу 2018 года. Об этом заявил в интервью "Р-Спорт" министр спорта Татарстан Владимир Леонов. По его словам, власти республики будут настаивать на проведении в Казани одного из 1/4 финалов турнира.Мужчина рыбачит у стадиона Арена в Казани. Июль 2015
© REUTERS / Maxim Shemetov
Казань уже готова принять Чемпионат мира по футболу 2018 года. Об этом заявил в интервью "Р-Спорт" министр спорта Татарстан Владимир Леонов. По его словам, власти республики будут настаивать на проведении в Казани одного из 1/4 финалов турнира.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкНа стадионе "Нижний Новгород" ведутся строительно-монтажные работы.Строительная площадка стадиона Нижний Новгород, строящегося к чемпионату мира по футболу 2018 года в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
На стадионе "Нижний Новгород" ведутся строительно-монтажные работы.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкВ рамках подготовки стадиона "Центральный" в Екатеринбурге к чемпионату мира по футболу на арене было демонтировано все оборудование, заявил заместитель губернатора Свердловской области Валентин Грипас.Макет стадиона Центральный, реконструкция которого началась в Екатеринбурге в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
В рамках подготовки стадиона "Центральный" в Екатеринбурге к чемпионату мира по футболу на арене было демонтировано все оборудование, заявил заместитель губернатора Свердловской области Валентин Грипас.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкГостей чемпионата в Екатеринбурге ждут на открытой смотровой площадке в бизнес-центре "Высоцкий" на высоте 52 этажа.Посетители на смотровой площадке бизнес-центра Высоцкий в Екатеринбурге
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Гостей чемпионата в Екатеринбурге ждут на открытой смотровой площадке в бизнес-центре "Высоцкий" на высоте 52 этажа.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкСтадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить в 2007 году, после чего сроки завершения работ несколько раз переносились. Полное завершение строительства арены запланировано на май 2016 года. В 2017 году стадион должен принять матчи Кубка конфедераций, а годом позже — игры чемпионата мира.Строительство стадиона Зенит-Арена на Крестовском острове
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить в 2007 году, после чего сроки завершения работ несколько раз переносились. Полное завершение строительства арены запланировано на май 2016 года. В 2017 году стадион должен принять матчи Кубка конфедераций, а годом позже — игры чемпионата мира.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкК чемпионату мира не только в Самаре, но и за пределами городского округа преобразятся многие улицы и территории, пролегающие вдоль гостевого маршрута.Жители Самары играют в волейбол на набережной
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
К чемпионату мира не только в Самаре, но и за пределами городского округа преобразятся многие улицы и территории, пролегающие вдоль гостевого маршрута.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкСо смотровой площадки бизнес-центра "Высоцкий" Екатеринбург виден в радиусе 25 километров.Вид на Екатеринбург со смотровой площадки бизнес-центра Высоцкий
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Со смотровой площадки бизнес-центра "Высоцкий" Екатеринбург виден в радиусе 25 километров.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкПравительство Калининграда приняло решение сократить число улиц протокольного маршрута чемпионата мира по футболу 2018 года до трех. В первоначальный список входило 25 городских улиц общей протяженностью около 100 км.Квартал Рыбная деревня на реке Старая Преголя в Калининграде
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Правительство Калининграда приняло решение сократить число улиц протокольного маршрута чемпионата мира по футболу 2018 года до трех. В первоначальный список входило 25 городских улиц общей протяженностью около 100 км.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкОсновным объектом чемпионат мира 2018 в Ростове станет новый стадион "Ростов Арена". Согласно требованиям Международной федерации футбольных ассоциаций, спортивный объект будет оборудован вертолетной площадкой для возможности оказания экстренной помощи.Строительство стадиона Ростов-Арена в Ростове-на-Дону, где будет проходить чемпионат мира по футболу 2018 года
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Основным объектом чемпионат мира 2018 в Ростове станет новый стадион "Ростов Арена". Согласно требованиям Международной федерации футбольных ассоциаций, спортивный объект будет оборудован вертолетной площадкой для возможности оказания экстренной помощи.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкКроме основного стадиона "Казань Арена" в столице Татарстана планируется задействовать еще несколько спортивных объектов.Плавательный бассейн на стадионе Казань Арена в Казани
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Кроме основного стадиона "Казань Арена" в столице Татарстана планируется задействовать еще несколько спортивных объектов.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкК чемпионату мира по футболу 2018 года в Волгоградской области планируется подготовить 1248 гостиничных номеров категории 3 и 4 "звезды" и создать 845 новых рабочих мест.Здание спортивного парка Олимпия в Волгограде
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
К чемпионату мира по футболу 2018 года в Волгоградской области планируется подготовить 1248 гостиничных номеров категории 3 и 4 "звезды" и создать 845 новых рабочих мест.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкВ Саранске, где должен быть к декабрю 2017 года построен стадион на 45 тысяч зрителей, пройдет минимум четыре матча группового этапа ЧМ-2018.Строительство стадиона Мордовия Арена в Саранске для проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
В Саранске, где должен быть к декабрю 2017 года построен стадион на 45 тысяч зрителей, пройдет минимум четыре матча группового этапа ЧМ-2018.
/

Комментировать
+
Спорт
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена