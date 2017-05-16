Расходы на ЧМ-2018 могут увеличить еще на 37 миллиардов рублей

МОСКВА, 16 мая — Р-Спорт. Расходы на подготовку и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России могут быть увеличены на 37 миллиардов рублей, сообщается в проекте постановления правительства Российской Федерации, опубликованном на портале правовой информации.
Постановление вносит изменения в программу подготовки к чемпионату мира-2018, ранее утвержденную правительством РФ. Согласно опубликованному проекту, расходы на реализацию программы предлагается увеличить с 643,55 миллиарда рублей до 680,37 миллиарда. Отмечается, что из средств федерального бюджета будет выделено 392,58 миллиарда рублей, еще 91,96 миллиарда будет выделено из бюджета субъектов федерации. Кроме того, 195,8 миллиарда выделят юридические лица.
На данном этапе проводятся общественные обсуждения в отношении текста проекта и его независимая антикоррупционная экспертиза. Ранее в мае расходы на чемпионат мира были увеличены постановлением правительства РФ на 4,7 миллиарда рублей.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкСтадион "Мордовия-Арена" в Саранске может быть сдан на три-четыре месяца раньше запланированного срока, сообщил заместитель председателя правительства и министр целевых программ Мордовии Алексей Меркушкин. "Можно сказать, что сейчас заканчивается первая часть строительства, — добавил он. — Совсем скоро мы приступим к отделочным работам части помещений".
Стадион "Мордовия-Арена" в Саранске может быть сдан на три-четыре месяца раньше запланированного срока, сообщил заместитель председателя правительства и министр целевых программ Мордовии Алексей Меркушкин. "Можно сказать, что сейчас заканчивается первая часть строительства, — добавил он. — Совсем скоро мы приступим к отделочным работам части помещений".
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкАрена "Победа" - футбольный стадион, который должен быть построен на месте стадиона "Центральный" к 2017 году в Волгограде для проведения матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, стадион должен будет отвечать всем требованиям ФИФА.
Арена "Победа" - футбольный стадион, который должен быть построен на месте стадиона "Центральный" к 2017 году в Волгограде для проведения матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, стадион должен будет отвечать всем требованиям ФИФА.
Международный терминал воздушных линий аэропорта "Кольцово" в Екатеринбурге будет реконструирован к чемпионату мира по футболу 2018 года. Планируется, что все работы будут завершены к осени 2017 года.
© REUTERS / Maxim ShemetovПрограмма подготовки Нижнего Новгорода к чемпионату мира-2018 по футболу в целом реализуется по графику, сообщил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. Ведется подготовка гидов-экскурсоводов, готовится печатная продукция по продвижению региона на внутреннем и международном туристских рынках.
Программа подготовки Нижнего Новгорода к чемпионату мира-2018 по футболу в целом реализуется по графику, сообщил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. Ведется подготовка гидов-экскурсоводов, готовится печатная продукция по продвижению региона на внутреннем и международном туристских рынках.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкЖители и гости Екатеринбурга участвовали в создании талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года. В ТРЦ "Гринвич" с 29 мая по 1 июня работала площадка, где каждый желающий мог составить свое описание как реального, так и вымышленного персонажа.
Жители и гости Екатеринбурга участвовали в создании талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года. В ТРЦ "Гринвич" с 29 мая по 1 июня работала площадка, где каждый желающий мог составить свое описание как реального, так и вымышленного персонажа.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкТерритория Большой спортивной арены "Лужники" и прилегающее пространство в ходе подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году будет поделено на 10 различных зон, включая территории общего доступа, прессы, гостеприимства, VIP-гостей, зоны транспортных магистралей, техническую зону, говорится в пресс-релизе департамента строительства Москвы.
Территория Большой спортивной арены "Лужники" и прилегающее пространство в ходе подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году будет поделено на 10 различных зон, включая территории общего доступа, прессы, гостеприимства, VIP-гостей, зоны транспортных магистралей, техническую зону, говорится в пресс-релизе департамента строительства Москвы.
Вид из окна на бассейн на территории отеля Hyatt в Сочи.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкРеконструкция Большой спортивной арены началась в 2014 году, завершить основные работы планируется с опережением — к концу 2016 года. В "Лужниках" пройдут главные игры Чемпионата мира по футболу 2018 — матч открытия, один из полуфиналов и финал мундиаля. В результате реконструкции количество зрительских мест на стадионе увеличится с 78 тысяч до 81 тысячи, а геометрия трибун изменится — они будут максимально приближены к футбольному полю. Также увеличится количество входов — с 13 до 23.
Реконструкция Большой спортивной арены началась в 2014 году, завершить основные работы планируется с опережением — к концу 2016 года. В "Лужниках" пройдут главные игры Чемпионата мира по футболу 2018 — матч открытия, один из полуфиналов и финал мундиаля. В результате реконструкции количество зрительских мест на стадионе увеличится с 78 тысяч до 81 тысячи, а геометрия трибун изменится — они будут максимально приближены к футбольному полю. Также увеличится количество входов — с 13 до 23.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкДо конца года новый терминал откроется в самарском аэропорту "Курумоч". Сейчас здесь ведутся отделочные работы и монтаж оборудования. Терминал будет оснащен телескопическими трапами, примыкающими к стационарным галереям.
До конца года новый терминал откроется в самарском аэропорту "Курумоч". Сейчас здесь ведутся отделочные работы и монтаж оборудования. Терминал будет оснащен телескопическими трапами, примыкающими к стационарным галереям.
© REUTERS / Maxim ShemetovКазань уже готова принять Чемпионат мира по футболу 2018 года. Об этом заявил в интервью "Р-Спорт" министр спорта Татарстан Владимир Леонов. По его словам, власти республики будут настаивать на проведении в Казани одного из 1/4 финалов турнира.
Казань уже готова принять Чемпионат мира по футболу 2018 года. Об этом заявил в интервью "Р-Спорт" министр спорта Татарстан Владимир Леонов. По его словам, власти республики будут настаивать на проведении в Казани одного из 1/4 финалов турнира.
На стадионе "Нижний Новгород" ведутся строительно-монтажные работы.
В рамках подготовки стадиона "Центральный" в Екатеринбурге к чемпионату мира по футболу на арене было демонтировано все оборудование, заявил заместитель губернатора Свердловской области Валентин Грипас.
Гостей чемпионата в Екатеринбурге ждут на открытой смотровой площадке в бизнес-центре "Высоцкий" на высоте 52 этажа.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкСтадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить в 2007 году, после чего сроки завершения работ несколько раз переносились. Полное завершение строительства арены запланировано на май 2016 года. В 2017 году стадион должен принять матчи Кубка конфедераций, а годом позже — игры чемпионата мира.
Стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить в 2007 году, после чего сроки завершения работ несколько раз переносились. Полное завершение строительства арены запланировано на май 2016 года. В 2017 году стадион должен принять матчи Кубка конфедераций, а годом позже — игры чемпионата мира.
К чемпионату мира не только в Самаре, но и за пределами городского округа преобразятся многие улицы и территории, пролегающие вдоль гостевого маршрута.
Со смотровой площадки бизнес-центра "Высоцкий" Екатеринбург виден в радиусе 25 километров.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкПравительство Калининграда приняло решение сократить число улиц протокольного маршрута чемпионата мира по футболу 2018 года до трех. В первоначальный список входило 25 городских улиц общей протяженностью около 100 км.
Правительство Калининграда приняло решение сократить число улиц протокольного маршрута чемпионата мира по футболу 2018 года до трех. В первоначальный список входило 25 городских улиц общей протяженностью около 100 км.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкОсновным объектом чемпионат мира 2018 в Ростове станет новый стадион "Ростов Арена". Согласно требованиям Международной федерации футбольных ассоциаций, спортивный объект будет оборудован вертолетной площадкой для возможности оказания экстренной помощи.
Основным объектом чемпионат мира 2018 в Ростове станет новый стадион "Ростов Арена". Согласно требованиям Международной федерации футбольных ассоциаций, спортивный объект будет оборудован вертолетной площадкой для возможности оказания экстренной помощи.
Кроме основного стадиона "Казань Арена" в столице Татарстана планируется задействовать еще несколько спортивных объектов.
К чемпионату мира по футболу 2018 года в Волгоградской области планируется подготовить 1248 гостиничных номеров категории 3 и 4 "звезды" и создать 845 новых рабочих мест.
В Саранске, где должен быть к декабрю 2017 года построен стадион на 45 тысяч зрителей, пройдет минимум четыре матча группового этапа ЧМ-2018.