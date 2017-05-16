Расходы на ЧМ-2018 могут увеличить еще на 37 миллиардов рублей

Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1028)

МОСКВА, 16 мая — Р-Спорт. Расходы на подготовку и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России могут быть увеличены на 37 миллиардов рублей, сообщается в проекте постановления правительства Российской Федерации, опубликованном на портале правовой информации.

Постановление вносит изменения в программу подготовки к чемпионату мира-2018, ранее утвержденную правительством РФ. Согласно опубликованному проекту, расходы на реализацию программы предлагается увеличить с 643,55 миллиарда рублей до 680,37 миллиарда. Отмечается, что из средств федерального бюджета будет выделено 392,58 миллиарда рублей, еще 91,96 миллиарда будет выделено из бюджета субъектов федерации. Кроме того, 195,8 миллиарда выделят юридические лица.

На данном этапе проводятся общественные обсуждения в отношении текста проекта и его независимая антикоррупционная экспертиза. Ранее в мае расходы на чемпионат мира были увеличены постановлением правительства РФ на 4,7 миллиарда рублей.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.