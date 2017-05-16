В "Лужниках" пройдет всероссийский день массового футбола

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Соревнования по футболу, мастер-классы, автограф-сессии и показательные выступления ждут москвичей на всероссийском дне массового футбола, который пройдет в "Лужниках" 20 мая, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

"Любителей футбола и других видов спорта ждут дружеские соревнования и мастер-классы, автограф-сессии и показательные выступления, конкурсы и презентации, аттракционы и встречи со знаменитостями. Всероссийский день массового футбола с размахом отметят в "Лужниках" 20 мая", — говорится в сообщении.

Главная сцена расположится в зоне "Северное спортивное ядро" и будет работать с десяти утра до семи вечера. Здесь в течение дня гостей ждет интерактивная развлекательная программа с конкурсами и призами.

В девять утра стартует регистрация участников любительских турниров по мини-футболу. В борьбу за победу сразу на нескольких полях вступят около 350 команд. Принять участие в соревнованиях может любой желающий, для этого необходимо пройти предварительную регистрацию. Также в этот день пройдут финальные матчи Московской школьной футбольной лиги.

В рамках мероприятия известные спортсмены проведут для школьников урок футбола. Кроме этого, весь день будут доступны футбольные аттракционы. Также пройдут соревнования и мастер-класс по воркауту и велотриалу, любительские состязания по городошному и экстремальному самокатному спорту. А в зоне презентации Кубка конфедераций с 10.00 можно будет поучаствовать в фотосессии и развлекательных программах с талисманом чемпионата мира-2018 волком Забивакой.

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