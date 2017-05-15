Для болельщиков Кубка конфедераций проезд в день матчей будет бесплатным

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. АНО "Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ" советует болельщикам во время Кубка конфедераций, который стартует в России почти через месяц, пользоваться бесплатным проездом на поездах, шаттлах, метро, электричках и "аэроэкспрессах", сообщил в интервью РИА Новости глава дирекции Терентий Мещеряков.

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"Мы очень хотим, чтобы как можно больше людей воспользовалось именно общественным транспортом. Мы понимаем, что большое количество людей будут стремиться приехать на автомобилях. Но это неудобно для зрителей, и создаст дополнительную нагрузку на дорожную сеть. Мировая практика крупных спортивных мероприятий показывает, что пользоваться общественным транспортом удобнее. Он гораздо более быстрый и комфортный. Автомобиль в этот день лучше оставить дома", — рассказал Мещеряков.

По его словам, в дни матчей, кроме специально назначенных автобусов-шаттлов, возможностей бесплатно доехать до стадионов в каждом городе будет гораздо больше. "В Москве для болельщиков будет бесплатны аэроэкспрессы до города и обратно, подмосковные электрички всех направлений, все станции метро, МЦК. Будет доступны 20 маршрутов автобусов, трамваев, троллейбусов по всему городу", — перечисляет глава дирекции.

Например, в Санкт-Петербурге, кроме десяти специальных маршрутов автобусов-шаттлов и шести маршрутов общественного транспорта будут бесплатны метро и передвижение на пригородных электропоездах. В Казани в дни матчей будет доступен весь общественный транспорт: все автобусы, трамваи, троллейбусы, метро, электропоезда от аэропорта до города.

Мещеряков добавил, что в Сочи для болельщиков бесплатными будут пригородные электропоезда, следующие от аэропорта до города, электропоезда до Имеретинского курорта и Роза Хутор, 3 специальных маршрута автобусов-шаттлов и 7 маршрутов городских автобусов.

"И что не маловажно, если матч закончится поздно, то проезд будет бесплатным в течение четырех часов после его окончания, что позволит болельщикам спокойно добраться до дома, гостиницы, бесплатного поезда. Для того, чтобы воспользоваться всем этим, достаточно будет иметь только билет на матч и Fan-ID", — сказал он.

Он отметил, что поездка будет бесплатно только в день матча. "Если у вас билет на матч только через неделю, то ездить всю неделю бесплатно не получится. А вот в день матча можно бесплатно доехать на стадион и обратно на общественном транспорте", — пояснил Мещеряков.

Он отметил, что у стадиона, рядом со стадионом, количество парковок будет ограничено. "Они будут для определенных групп, например, для автобусов с футболистами. Никаких парковочных мест в билет не входит и, учитывая расстояния от ближайших парковок, учитывая количество этих парковочных мест, конечно, удобнее доехать до стадиона на общественном транспорте, который, как раз именно для зрителей в этот день будет бесплатным", — пояснил Мещеряков.

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