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Спорт

Для болельщиков Кубка конфедераций проезд в день матчей будет бесплатным

09:2015.05.2017
(обновлено: 09:33 15.05.2017)
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© РИА Новости . Максим БогодвидПерейти в фотобанкПаспорт болельщика Кубка конфедераций 2017. Архивное фотоПаспорт болельщика Кубка конфедераций 2017. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. АНО "Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ" советует болельщикам во время Кубка конфедераций, который стартует в России почти через месяц, пользоваться бесплатным проездом на поездах, шаттлах, метро, электричках и "аэроэкспрессах", сообщил в интервью РИА Новости глава дирекции Терентий Мещеряков.

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Самый большой рекламный плакат с символикой Кубка Конфедераций по футболу 2017 размещен на фасаде терминала Аэроэкспресс в Шереметьево. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
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Ростуризм напомнил о пользе паспорта болельщика на Кубке конфедераций
"Мы очень хотим, чтобы как можно больше людей воспользовалось именно общественным транспортом. Мы понимаем, что большое количество людей будут стремиться приехать на автомобилях. Но это неудобно для зрителей, и создаст дополнительную нагрузку на дорожную сеть. Мировая практика крупных спортивных мероприятий показывает, что пользоваться общественным транспортом удобнее. Он гораздо более быстрый и комфортный. Автомобиль в этот день лучше оставить дома", — рассказал Мещеряков.

По его словам, в дни матчей, кроме специально назначенных автобусов-шаттлов, возможностей бесплатно доехать до стадионов в каждом городе будет гораздо больше. "В Москве для болельщиков будет бесплатны аэроэкспрессы до города и обратно, подмосковные электрички всех направлений, все станции метро, МЦК. Будет доступны 20 маршрутов автобусов, трамваев, троллейбусов по всему городу", — перечисляет глава дирекции.

Выдача первых паспортов болельщиков Кубка конфедераций
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкВыдача первых паспортов болельщиков (FAN ID) прошла в московском центре выдачи в районе станции метро "Павелецкая". На торжественной церемонии присутствовали заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко и министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко во время церемонии выдачи первых паспортов болельщиков Кубка конфедераций FIFA 2017
© РИА Новости . Александр Вильф
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Выдача первых паспортов болельщиков (FAN ID) прошла в московском центре выдачи в районе станции метро "Павелецкая". На торжественной церемонии присутствовали заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко и министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.
© РИА Новости . Максим БогодвидПерейти в фотобанкКубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех городах России – Москве, Сочи, Казани и Санкт-Петербурге.Выдача первых паспортов болельщиков Кубка конфедераций 2017 в Казани
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех городах России – Москве, Сочи, Казани и Санкт-Петербурге.
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкFAN ID станет ключевым инструментом системы идентификации футбольных болельщиков как во время Кубка конфедераций, так и спустя год на Чемпионате мира по футболу.Выдача первых паспортов болельщиков Кубка конфедераций 2017
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
FAN ID станет ключевым инструментом системы идентификации футбольных болельщиков как во время Кубка конфедераций, так и спустя год на Чемпионате мира по футболу.
© РИА Новости . Максим БогодвидПерейти в фотобанкПаспорт болельщика представляет собой пластиковую карточку с указанием фамилии и имени, а также изображением фотографии ее обладателя.
На фото: стойка выдачи паспортов болельщиков Кубка конфедераций FIFA 2017 в казанском центре.Стойка выдачи паспортов болельщиков Кубка конфедераций FIFA 2017 в казанском центре
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Паспорт болельщика представляет собой пластиковую карточку с указанием фамилии и имени, а также изображением фотографии ее обладателя.
На фото: стойка выдачи паспортов болельщиков Кубка конфедераций FIFA 2017 в казанском центре.
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкФутболист Роман Широков, актер и телеведущий Сергей Белоголовцев, фотомодель и телеведущая Виктория Лопырева во время церемонии выдачи первых паспортов болельщиков.Футболист Роман Широков, актер и телеведущий Сергей Белоголовцев, фотомодель Виктория Лопырева во время церемонии выдачи первых паспортов болельщиков Кубка конфедераций FIFA 2017
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Футболист Роман Широков, актер и телеведущий Сергей Белоголовцев, фотомодель и телеведущая Виктория Лопырева во время церемонии выдачи первых паспортов болельщиков.
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкFAN ID необходим всем зрителям Кубка конфедераций при наличии билета на игры.Выдача первых паспортов болельщиков Кубка конфедераций 2017
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
FAN ID необходим всем зрителям Кубка конфедераций при наличии билета на игры.
© РИА Новости . Нина ЗотинаПерейти в фотобанкПаспорт болельщика позволит иностранным гостям посетить Россию без визы.
На фото: центр выдачи паспортов болельщиков в Сочи.Паспорт болельщика в центре выдачи паспортов болельщиков Кубка конфедераций FIFA 2017 в Сочи
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Паспорт болельщика позволит иностранным гостям посетить Россию без визы.
На фото: центр выдачи паспортов болельщиков в Сочи.
© РИА Новости . Максим БогодвидПерейти в фотобанкБолельщица со своим FAN ID в центре выдачи паспортов в Казани.Выдача первых паспортов болельщиков Кубка конфедераций 2017 в Казани
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Болельщица со своим FAN ID в центре выдачи паспортов в Казани.
© РИА Новости . Нина ЗотинаПерейти в фотобанкПодобная система идентификации болельщиков позволит повысить уровень безопасности проведения спортивных мероприятий, а также обеспечит комфортный и быстрый проход на стадионы.
На фото: терминалы регистрации в центре выдачи паспортов болельщиков в Сочи.Терминалы регистрации в центре выдачи паспортов болельщиков Кубка конфедераций FIFA 2017 в Сочи
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Подобная система идентификации болельщиков позволит повысить уровень безопасности проведения спортивных мероприятий, а также обеспечит комфортный и быстрый проход на стадионы.
На фото: терминалы регистрации в центре выдачи паспортов болельщиков в Сочи.
© РИА Новости . Михаил КиреевПерейти в фотобанкБывший вратарь футбольного клуба "Зенит" Вячеслав Малафеев вручает FAN ID в центре выдачи паспортов болельщиков в Санкт-Петербурге.Бывший вратарь футбольного клуба Зенит Вячеслав Малафеев в центре выдачи паспортов болельщиков в Санкт-Петербурге
© РИА Новости . Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
Бывший вратарь футбольного клуба "Зенит" Вячеслав Малафеев вручает FAN ID в центре выдачи паспортов болельщиков в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости . Михаил КиреевПерейти в фотобанкЦентры выдачи паспортов болельщиков 1 февраля открылись во всех четырех городах-организаторах Кубка конфедераций.Девушка в центре выдачи паспортов болельщиков Кубка конфедераций FIFA 2017 в Санкт-Петербурге
© РИА Новости . Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
Центры выдачи паспортов болельщиков 1 февраля открылись во всех четырех городах-организаторах Кубка конфедераций.
© РИА Новости . Михаил КиреевПерейти в фотобанкПосетители в центре выдачи паспортов болельщиков Кубка конфедераций FIFA 2017 в Санкт-Петербурге.Посетители в центре выдачи паспортов болельщиков Кубка конфедераций FIFA 2017 в Санкт-Петербурге
© РИА Новости . Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
Посетители в центре выдачи паспортов болельщиков Кубка конфедераций FIFA 2017 в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкРуслан Исаев стал первым обладателем паспорта болельщиков Кубка конфедераций FIFA 2017.Футбольный болельщик Руслан Исаев после выдачи паспорта болельщиков Кубка конфедераций FIFA 2017
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Руслан Исаев стал первым обладателем паспорта болельщиков Кубка конфедераций FIFA 2017.
© РИА Новости . Нина ЗотинаПерейти в фотобанкОбразец паспорта болельщика Кубка конфедераций FIFA 2017 в центре выдачи паспортов в Сочи.Образец паспорта болельщика Кубка конфедераций FIFA 2017 в центре выдачи паспортов в Сочи
© РИА Новости . Нина Зотина
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Образец паспорта болельщика Кубка конфедераций FIFA 2017 в центре выдачи паспортов в Сочи.
© РИА Новости . Нина ЗотинаПерейти в фотобанкПолучение паспорта болельщика является обязательным условием для допуска на территорию стадиона в дни матчей.Выдача первых паспортов болельщиков Кубка конфедераций 2017 в Сочи
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Получение паспорта болельщика является обязательным условием для допуска на территорию стадиона в дни матчей.
© РИА Новости . Максим БогодвидПерейти в фотобанкПирожное в виде футбольного мяча и футбольного газона в центре выдачи паспортов болельщиков Кубка конфедераций FIFA 2017 в Казани.Пирожное в центре выдачи паспортов болельщиков Кубка конфедераций FIFA 2017 в Казани
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Пирожное в виде футбольного мяча и футбольного газона в центре выдачи паспортов болельщиков Кубка конфедераций FIFA 2017 в Казани.
© РИА Новости . Максим БогодвидПерейти в фотобанкFAN ID необходим болельщикам для бронирования билетов в специальных поездах и посадки в вагон, а также для бесплатного проезда в общественном транспорте по маршрутам соревнований в городах-организаторах.
На фото: брошюра с информацией о паспорте болельщика в центре выдачи FAN ID в Казани.Выдача первых паспортов болельщиков Кубка конфедераций 2017 в Казани
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
FAN ID необходим болельщикам для бронирования билетов в специальных поездах и посадки в вагон, а также для бесплатного проезда в общественном транспорте по маршрутам соревнований в городах-организаторах.
На фото: брошюра с информацией о паспорте болельщика в центре выдачи FAN ID в Казани.
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкКубок конфедераций-2017 рассматривается как репетиционный турнир перед проведением Чемпионата мира по футболу-2018.
На фото: футбольные болельщики во время церемонии выдачи первых паспортов болельщиков Кубка конфедераций FIFA 2017.Выдача первых паспортов болельщиков Кубка конфедераций 2017
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Кубок конфедераций-2017 рассматривается как репетиционный турнир перед проведением Чемпионата мира по футболу-2018.
На фото: футбольные болельщики во время церемонии выдачи первых паспортов болельщиков Кубка конфедераций FIFA 2017.
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкТурнир будет играться на стадионах, которые позднее примут и матчи Чемпионата мира.
На фото: московский центр выдачи паспортов болельщиков.В московском центре выдачи паспортов болельщиков Кубка конфедераций FIFA 2017
© РИА Новости . Александр Вильф
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Турнир будет играться на стадионах, которые позднее примут и матчи Чемпионата мира.
На фото: московский центр выдачи паспортов болельщиков.
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Например, в Санкт-Петербурге, кроме десяти специальных маршрутов автобусов-шаттлов и шести маршрутов общественного транспорта будут бесплатны метро и передвижение на пригородных электропоездах. В Казани в дни матчей будет доступен весь общественный транспорт: все автобусы, трамваи, троллейбусы, метро, электропоезда от аэропорта до города.

Мещеряков добавил, что в Сочи для болельщиков бесплатными будут пригородные электропоезда, следующие от аэропорта до города, электропоезда до Имеретинского курорта и Роза Хутор, 3 специальных маршрута автобусов-шаттлов и 7 маршрутов городских автобусов.

"И что не маловажно, если матч закончится поздно, то проезд будет бесплатным в течение четырех часов после его окончания, что позволит болельщикам спокойно добраться до дома, гостиницы, бесплатного поезда. Для того, чтобы воспользоваться всем этим, достаточно будет иметь только билет на матч и Fan-ID", — сказал он.

Он отметил, что поездка будет бесплатно только в день матча. "Если у вас билет на матч только через неделю, то ездить всю неделю бесплатно не получится. А вот в день матча можно бесплатно доехать на стадион и обратно на общественном транспорте", — пояснил Мещеряков.

Он отметил, что у стадиона, рядом со стадионом, количество парковок будет ограничено. "Они будут для определенных групп, например, для автобусов с футболистами. Никаких парковочных мест в билет не входит и, учитывая расстояния от ближайших парковок, учитывая количество этих парковочных мест, конечно, удобнее доехать до стадиона на общественном транспорте, который, как раз именно для зрителей в этот день будет бесплатным", — пояснил Мещеряков.

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