Для болельщиков Кубка конфедераций проезд в день матчей будет бесплатным

09:2015.05.2017
(обновлено: 09:33 15.05.2017)
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. АНО "Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ" советует болельщикам во время Кубка конфедераций, который стартует в России почти через месяц, пользоваться бесплатным проездом на поездах, шаттлах, метро, электричках и "аэроэкспрессах", сообщил в интервью РИА Новости глава дирекции Терентий Мещеряков.
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"Мы очень хотим, чтобы как можно больше людей воспользовалось именно общественным транспортом. Мы понимаем, что большое количество людей будут стремиться приехать на автомобилях. Но это неудобно для зрителей, и создаст дополнительную нагрузку на дорожную сеть. Мировая практика крупных спортивных мероприятий показывает, что пользоваться общественным транспортом удобнее. Он гораздо более быстрый и комфортный. Автомобиль в этот день лучше оставить дома", — рассказал Мещеряков.
По его словам, в дни матчей, кроме специально назначенных автобусов-шаттлов, возможностей бесплатно доехать до стадионов в каждом городе будет гораздо больше. "В Москве для болельщиков будет бесплатны аэроэкспрессы до города и обратно, подмосковные электрички всех направлений, все станции метро, МЦК. Будет доступны 20 маршрутов автобусов, трамваев, троллейбусов по всему городу", — перечисляет глава дирекции.
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкВыдача первых паспортов болельщиков (FAN ID) прошла в московском центре выдачи в районе станции метро "Павелецкая". На торжественной церемонии присутствовали заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко и министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.
Выдача первых паспортов болельщиков (FAN ID) прошла в московском центре выдачи в районе станции метро "Павелецкая". На торжественной церемонии присутствовали заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко и министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех городах России – Москве, Сочи, Казани и Санкт-Петербурге.
FAN ID станет ключевым инструментом системы идентификации футбольных болельщиков как во время Кубка конфедераций, так и спустя год на Чемпионате мира по футболу.
© РИА Новости . Максим БогодвидПерейти в фотобанкПаспорт болельщика представляет собой пластиковую карточку с указанием фамилии и имени, а также изображением фотографии ее обладателя.
На фото: стойка выдачи паспортов болельщиков Кубка конфедераций FIFA 2017 в казанском центре.
Паспорт болельщика представляет собой пластиковую карточку с указанием фамилии и имени, а также изображением фотографии ее обладателя.
На фото: стойка выдачи паспортов болельщиков Кубка конфедераций FIFA 2017 в казанском центре.
Футболист Роман Широков, актер и телеведущий Сергей Белоголовцев, фотомодель и телеведущая Виктория Лопырева во время церемонии выдачи первых паспортов болельщиков.
FAN ID необходим всем зрителям Кубка конфедераций при наличии билета на игры.
Паспорт болельщика позволит иностранным гостям посетить Россию без визы.
На фото: центр выдачи паспортов болельщиков в Сочи.
Болельщица со своим FAN ID в центре выдачи паспортов в Казани.
© РИА Новости . Нина ЗотинаПерейти в фотобанкПодобная система идентификации болельщиков позволит повысить уровень безопасности проведения спортивных мероприятий, а также обеспечит комфортный и быстрый проход на стадионы.
На фото: терминалы регистрации в центре выдачи паспортов болельщиков в Сочи.
Подобная система идентификации болельщиков позволит повысить уровень безопасности проведения спортивных мероприятий, а также обеспечит комфортный и быстрый проход на стадионы.
На фото: терминалы регистрации в центре выдачи паспортов болельщиков в Сочи.
Бывший вратарь футбольного клуба "Зенит" Вячеслав Малафеев вручает FAN ID в центре выдачи паспортов болельщиков в Санкт-Петербурге.
Центры выдачи паспортов болельщиков 1 февраля открылись во всех четырех городах-организаторах Кубка конфедераций.
Посетители в центре выдачи паспортов болельщиков Кубка конфедераций FIFA 2017 в Санкт-Петербурге.
Руслан Исаев стал первым обладателем паспорта болельщиков Кубка конфедераций FIFA 2017.
Образец паспорта болельщика Кубка конфедераций FIFA 2017 в центре выдачи паспортов в Сочи.
Получение паспорта болельщика является обязательным условием для допуска на территорию стадиона в дни матчей.
Пирожное в виде футбольного мяча и футбольного газона в центре выдачи паспортов болельщиков Кубка конфедераций FIFA 2017 в Казани.
© РИА Новости . Максим БогодвидПерейти в фотобанкFAN ID необходим болельщикам для бронирования билетов в специальных поездах и посадки в вагон, а также для бесплатного проезда в общественном транспорте по маршрутам соревнований в городах-организаторах.
На фото: брошюра с информацией о паспорте болельщика в центре выдачи FAN ID в Казани.
FAN ID необходим болельщикам для бронирования билетов в специальных поездах и посадки в вагон, а также для бесплатного проезда в общественном транспорте по маршрутам соревнований в городах-организаторах.
На фото: брошюра с информацией о паспорте болельщика в центре выдачи FAN ID в Казани.
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкКубок конфедераций-2017 рассматривается как репетиционный турнир перед проведением Чемпионата мира по футболу-2018.
На фото: футбольные болельщики во время церемонии выдачи первых паспортов болельщиков Кубка конфедераций FIFA 2017.
Кубок конфедераций-2017 рассматривается как репетиционный турнир перед проведением Чемпионата мира по футболу-2018.
На фото: футбольные болельщики во время церемонии выдачи первых паспортов болельщиков Кубка конфедераций FIFA 2017.
Турнир будет играться на стадионах, которые позднее примут и матчи Чемпионата мира.
На фото: московский центр выдачи паспортов болельщиков.
Например, в Санкт-Петербурге, кроме десяти специальных маршрутов автобусов-шаттлов и шести маршрутов общественного транспорта будут бесплатны метро и передвижение на пригородных электропоездах. В Казани в дни матчей будет доступен весь общественный транспорт: все автобусы, трамваи, троллейбусы, метро, электропоезда от аэропорта до города.
Мещеряков добавил, что в Сочи для болельщиков бесплатными будут пригородные электропоезда, следующие от аэропорта до города, электропоезда до Имеретинского курорта и Роза Хутор, 3 специальных маршрута автобусов-шаттлов и 7 маршрутов городских автобусов.
"И что не маловажно, если матч закончится поздно, то проезд будет бесплатным в течение четырех часов после его окончания, что позволит болельщикам спокойно добраться до дома, гостиницы, бесплатного поезда. Для того, чтобы воспользоваться всем этим, достаточно будет иметь только билет на матч и Fan-ID", — сказал он.
Он отметил, что поездка будет бесплатно только в день матча. "Если у вас билет на матч только через неделю, то ездить всю неделю бесплатно не получится. А вот в день матча можно бесплатно доехать на стадион и обратно на общественном транспорте", — пояснил Мещеряков.
Он отметил, что у стадиона, рядом со стадионом, количество парковок будет ограничено. "Они будут для определенных групп, например, для автобусов с футболистами. Никаких парковочных мест в билет не входит и, учитывая расстояния от ближайших парковок, учитывая количество этих парковочных мест, конечно, удобнее доехать до стадиона на общественном транспорте, который, как раз именно для зрителей в этот день будет бесплатным", — пояснил Мещеряков.
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