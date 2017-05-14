Волейболистки "Вакыфбанка" обыграли "Рексону-Сеск" в финале клубного ЧМ

МОСКВА, 14 мая — Р-Спорт. Волейболистки турецкого "Вакыфбанка" обыграли "Рексону-Сеск" из Бразилии в финале клубного чемпионата мира, который прошел в Кобе (Япония).

Финальный матч в воскресенье завершился со счетом 3-0 (25:19, 25:21, 25:21) в пользу клуба из Стамбула. Самой результативной волейболисткой в составе "Вакыфбанка" стала китаянка Чжу Тин, набравшая 19 очков.

Третье место на турнире занял "Волеро" из Цюриха. Далее расположились "Эджзаджибаши" (Турция), "Динамо" (Москва, Россия), "Озаску" (Бразилия), "НЕК Ред Рокетс" (Япония), "Хисамицу Спрингс" (Япония).

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>