Миллер прокомментировал неважное состояние поля на новом стадионе "Зенита"

ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости. Состояние поля на стадионе "Санкт-Петербург Арена" оставляет желать лучшего, но это вопрос не к клубу "Зенит", а к подрядчикам, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Не клуб является подрядчиком. Удивительно, конечно, состояние поле желает лучшего, там реально можно получить травму, бутсы утопают в газоне, мяч отскакивал по абсолютно непредсказуемой траектории", — сказал Миллер журналистам на полях форума "Один пояс — один путь" в Пекине.

Он назвал правильным решением перенести следующую игру "Зенита" на "Петровский", оставив новый стадион для игры сборной летом.

В субботу оргкомитет чемпионата мира по футболу 2018 году в России сообщил, что "Санкт-Петербург Арена" соответствует требованиям для проведения матчей Кубка конфедераций, но игра 29-го тура премьер-лиги между "Зенитом" и "Краснодаром" состоится на стадионе "Петровский".

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. В группе со сборной России сыграют команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В другом квартете действующим чемпионам мира немцам будут противостоять сборные Чили, Австралии и Камеруна. Полуфиналы пройдут 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно, а финал — 2 июля в Санкт-Петербурге.