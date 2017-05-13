Роналдиньо и Джей-Джей Окоча открыли парк Кубка конфедераций ФИФА в Казани
12:5713.05.2017
(обновлено: 13:00 13.05.2017)
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КАЗАНЬ, 13 мая — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Чемпион мира по футболу 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдиньо и олимпийский чемпион 1996 года нигериец Джей-Джей Окоча приняли участие в открытии парка Кубка конфедераций ФИФА в Казани.
Ранее подобные парки открылись в Москве и Сочи. Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.
Нигерийский футболист, олимпийский чемпион 1996 года Августин "Джей-Джей" Окоча на церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций FIFA 2017 на площади перед стадионом "Центральный" в Казани.
"Спасибо за приглашение в Казань. Это очень красивый город, и я рад находиться здесь. Думаю, Бразилия будет сильной командой на чемпионате мира. Участие в Кубке конфедераций — это невероятные эмоции, мне посчастливилось выиграть этот турнир (в 2005 году). Приглашаю всех болельщиков на этот Кубок и, конечно, на чемпионат мира", — сказал Роналдиньо на церемонии открытия.
Бразильский футболист, чемпион мира по футболу FIFA 2002 года Роналдиньо на церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций FIFA 2017 на площади перед стадионом "Центральный" в Казани.
Парк в Казани также посетил экс-капитан сборной России по футболу, посол ЧМ-2018 Алексей Смертин.
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В церемонии открытия приняли участие руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев, посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева, известный в прошлом футболист Александр Мостовой.
Любой участник открытия парка смог увидеть трофей Кубка конфедераций-2017.
В торжественной церемонии открытия парка также принял участие глава Российского футбольного союза Виталий Мутко.
Вход и развлечения в парке, открывшемся на территории парка искусств "Музеон", будут бесплатными.
© РИА Новости . Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкФранцузский футболист, чемпион мира по футболу 1998 года, победитель Кубков конфедераций FIFA 2001 и 2003 годов в составе сборной Франции Марсель Десайи стал почетным гостем церемонии открытия парка Кубка конфедераций-2017.
Французский футболист, чемпион мира по футболу 1998 года, победитель Кубков конфедераций FIFA 2001 и 2003 годов в составе сборной Франции Марсель Десайи стал почетным гостем церемонии открытия парка Кубка конфедераций-2017.
Посетителей парка ждет яркая и разнообразная развлекательная программа.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве за год до футбольного чемпионата мира.
В парке планируется проводить встречи со звездами футбола, интересные конкурсы, футбольные аттракционы.
Участники проводимых в парке викторин и конкурсов смогут выиграть призы, в том числе билеты на матчи Кубка конфедераций в столице.
Подобные парки будут открыты во всех городах, которые примут матчи Кубка конфедераций.
Парк в Сочи откроется 6 мая, в Казани - 13 мая, в Санкт-Петербурге - 20 мая.
Первый матч группового турнира Кубка конфедераций 2017 года пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе на Крестовском острове 17 июня, в нем сыграют сборные России и Новой Зеландии.
Полуфинальные матчи состоятся 28 июня в Казани и 29 июня в Сочи, матч за третье место пройдет в Москве на стадионе "Открытие Арена" днем 2 июля.
Вечером 2 июля на стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге состоится игра, на которой будет определен обладатель Кубка конфедераций 2017 года.