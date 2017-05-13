Роналдиньо и Джей-Джей Окоча открыли парк Кубка конфедераций ФИФА в Казани

КАЗАНЬ, 13 мая — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Чемпион мира по футболу 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдиньо и олимпийский чемпион 1996 года нигериец Джей-Джей Окоча приняли участие в открытии парка Кубка конфедераций ФИФА в Казани.

Ранее подобные парки открылись в Москве и Сочи. Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

"Спасибо за приглашение в Казань. Это очень красивый город, и я рад находиться здесь. Думаю, Бразилия будет сильной командой на чемпионате мира. Участие в Кубке конфедераций — это невероятные эмоции, мне посчастливилось выиграть этот турнир (в 2005 году). Приглашаю всех болельщиков на этот Кубок и, конечно, на чемпионат мира", — сказал Роналдиньо на церемонии открытия.

Парк в Казани также посетил экс-капитан сборной России по футболу, посол ЧМ-2018 Алексей Смертин.

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