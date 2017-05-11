Итальянец Андреа Маццон назначен главным тренером саратовского БК "Автодор"

МОСКВА, 11 мая — Р-Спорт. Итальянец Андреа Маццон назначен главным тренером саратовского "Автодора", сообщается на официальном сайте баскетбольного клуба.
"Андреа как специалист отвечает нашим требованиям и готов принять нашу философию. Новый тренер "Автодора" добивался успехов в Италии, Греции, работал в структуре клуба НБА и прекрасно знаком с современными тенденциями развития мирового баскетбола. Высококвалифицированный европейский специалист, который, с учетом бюджета клуба, представляет для нас оптимальное соотношение цены и качества", — заявил президент "Автодора" Владимир Радионов.
"Автодор", заканчивавший нынешний сезон Единой лиги ВТБ под руководством Владимира Анциферова, по итогам регулярного чемпионата занял десятое место и не попал в плей-офф.
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