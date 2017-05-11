Итальянец Андреа Маццон назначен главным тренером саратовского БК "Автодор"

МОСКВА, 11 мая — Р-Спорт. Итальянец Андреа Маццон назначен главным тренером саратовского "Автодора", сообщается на официальном сайте баскетбольного клуба.

Контракт с 51-летним специалистом рассчитан на сезон-2017/18. Маццон приступит к работе в середине августа. В начале нынешнего сезона итальянец работал на посту главного тренера китайского клуба "Фошань Лонг-Лайонс". В качестве тренеры он выигрывал Кубок Корача и Суперкубок Италии. Также Маццон признавался лучшим тренером года в Греции и Италии. В сезоне-2015/16 он работал в системе клуба НБА "Филадельфия Севенти Сиксерс".

"Андреа как специалист отвечает нашим требованиям и готов принять нашу философию. Новый тренер "Автодора" добивался успехов в Италии, Греции, работал в структуре клуба НБА и прекрасно знаком с современными тенденциями развития мирового баскетбола. Высококвалифицированный европейский специалист, который, с учетом бюджета клуба, представляет для нас оптимальное соотношение цены и качества", — заявил президент "Автодора" Владимир Радионов.

"Автодор", заканчивавший нынешний сезон Единой лиги ВТБ под руководством Владимира Анциферова, по итогам регулярного чемпионата занял десятое место и не попал в плей-офф.

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