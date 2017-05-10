Путин забросил семь шайб в хоккейном гала-матче в Сочи

СОЧИ, 10 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял в среду участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги (НХЛ), забросив семь шайб и отдав несколько результативных передач.

Глава государства вышел на лёд дворца спорта "Большой" под номером 11, возглавив команду "Легенды хоккея", которая играла против команды "Сборная Ночной хоккейной лиги".

Счёт матча в итоге 17:6 (6:1, 7:2, 4:3) в пользу команды "Легенды хоккея".

В первом периоде президент забросил одну шайбу, к тому же у него было несколько результативных передач.

Во втором периоде Путин забил три шайбы. В третьем периоде российский лидер забросил две шайбы на первых минутах игры и ещё одну на 14-й минуте.

Президент неоднократно принимал участие в матчах Ночной хоккейной лиги. Так, в 2016 году его команда одержала победу со счетом 9:5, одну шайбу забил Путин. Седьмого октября 2015 года он вышел на лед арены "Шайба" в Сочи в свой день рождения в составе команды "Звезды НХЛ", забросив семь шайб.

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