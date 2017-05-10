Путин вышел на лед в рамках матча Ночной хоккейной лиги

Президент России Владимир Путин во время хоккейного матча в Сочи

Президент России Владимир Путин во время хоккейного матча в Сочи

СОЧИ, 10 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принимает участие в гала-матче финала VI фестиваля Ночной хоккейной лиги, который проходит в сочинском ледовом дворце "Большой".

Путин появился на льду традиционно под номером 11 в составе команды "Легенды хоккея". Соперник команды президента — "Сборная Ночной Лиги".

Вместе с главой государства на лед вышли государственные и общественные деятели, губернаторы ряда регионов России, руководители ФХР и КХЛ, предприниматели, а также легенды советского и российского хоккея — члены Совета Легенд Ночной Лиги.

Как сообщает сайт Ночной хоккейной лиги, на воротах команды "Легенды хоккея" губернатор Тульской области Алексей Дюмин и Владимир Мышкин, среди игроков — министр обороны Сергей Шойгу, Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Павел Буре, Валерий Каменский, Владимир Лутченко, Сергей Макаров, Алексей Гусаров, Александр Могильный, Алексей Жамнов, Сергей Бабинов, Илья Бякин, Александр Кожевников, Андрей Коваленко, Виталий Прохоров, Ирек Гимаев, Игорь Болдин, Александр Голиков, Владимир Голиков, Виктор Шалимов.

В команде "Сборная Ночной Лиги" — председатель Совета директоров КХЛ, президент ХК СКА Геннадий Тимченко, председатель Правления ФХР, председатель Совета директоров СМП Банка Аркадий Ротенберг, губернатор Московской области Андрей Воробьев, председатель Попечительского совета Ночной Лиги, владелец и президент управляющей компании "Интеррос", президент компании "Норникель" Владимир Потанин, президент Ночной Лиги, акционер компании "Новороссийский морской торговый порт" Магомед Магомедов, президент группы "Аллтек" Дмитрий Босов, совладелец и член совета директоров СМП Банка, вице-президент Федерации дзюдо России Борис Ротенберг, первый вице-президент ФХР, член Совета директоров КХЛ, вице-президент ХК СКА Роман Ротенберг, генералы Андрей Ливенцов и Алексей Петров, народный артист России Игорь Бутман. Тренер команды — Рашид Сайфутдинов.

Ночная хоккейная лига была образована в декабре 2011 года по инициативе Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея. Ее основными задачами являются привлечение взрослых россиян к спорту, популяризация в стране хоккея с шайбой и создание хоккейного любительского сообщества, объединяющего все регионы.

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