США
10.0510 мая17:00МСК
USD58.08-0.46
EUR63.26-0.98
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Спорт

Путин вышел на лед в рамках матча Ночной хоккейной лиги

16:4310.05.2017
01361
© РИА Новости . Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время хоккейного матча в СочиПрезидент России Владимир Путин во время хоккейного матча в Сочи
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк

СОЧИ, 10 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принимает участие в гала-матче финала VI фестиваля Ночной хоккейной лиги, который проходит в сочинском ледовом дворце "Большой".

Путин провел хоккейную тренировку в Сочи
Путин провел хоккейную тренировку в Сочи
Путин появился на льду традиционно под номером 11 в составе команды "Легенды хоккея". Соперник команды президента — "Сборная Ночной Лиги".

Вместе с главой государства на лед вышли государственные и общественные деятели, губернаторы ряда регионов России, руководители ФХР и КХЛ, предприниматели, а также легенды советского и российского хоккея — члены Совета Легенд Ночной Лиги.

Как сообщает сайт Ночной хоккейной лиги, на воротах команды "Легенды хоккея" губернатор Тульской области Алексей Дюмин и Владимир Мышкин, среди игроков — министр обороны Сергей Шойгу, Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Павел Буре, Валерий Каменский, Владимир Лутченко, Сергей Макаров, Алексей Гусаров, Александр Могильный, Алексей Жамнов, Сергей Бабинов, Илья Бякин, Александр Кожевников, Андрей Коваленко, Виталий Прохоров, Ирек Гимаев, Игорь Болдин, Александр Голиков, Владимир Голиков, Виктор Шалимов.

В команде "Сборная Ночной Лиги" — председатель Совета директоров КХЛ, президент ХК СКА Геннадий Тимченко, председатель Правления ФХР, председатель Совета директоров СМП Банка Аркадий Ротенберг, губернатор Московской области Андрей Воробьев, председатель Попечительского совета Ночной Лиги, владелец и президент управляющей компании "Интеррос", президент компании "Норникель" Владимир Потанин, президент Ночной Лиги, акционер компании "Новороссийский морской торговый порт" Магомед Магомедов, президент группы "Аллтек" Дмитрий Босов, совладелец и член совета директоров СМП Банка, вице-президент Федерации дзюдо России Борис Ротенберг, первый вице-президент ФХР, член Совета директоров КХЛ, вице-президент ХК СКА Роман Ротенберг, генералы Андрей Ливенцов и Алексей Петров, народный артист России Игорь Бутман. Тренер команды — Рашид Сайфутдинов.

Ночная хоккейная лига была образована в декабре 2011 года по инициативе Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея. Ее основными задачами являются привлечение взрослых россиян к спорту, популяризация в стране хоккея с шайбой и создание хоккейного любительского сообщества, объединяющего все регионы.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

Комментировать
+
Спорт
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена