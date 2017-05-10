Россия увеличила бюджет ЧМ-2018 по футболу почти на пять миллиардов рублей
13:0310.05.2017
(обновлено: 13:05 10.05.2017)
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МОСКВА, 10 мая — Р-Спорт. Расходы на подготовку и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России увеличены на 4,7 миллиарда рублей, сообщается в постановлении правительства Российской Федерации, опубликованном на портале правовой информации.
Постановление вносит изменения в программу подготовки к чемпионату мира-2018, ранее утвержденную правительством РФ. В версии постановления от 31 января 2017 года расходы на реализацию программы по подготовке и проведению чемпионата мира-2018 составляли 638 миллиардов 842,6 миллиона рублей.
Согласно постановлению от 5 мая расходы составят 643 миллиарда 551,6 миллиона рублей. Из федерального бюджета будет выделено 355 млрд 160,1 млн, из бюджета субъектов федерации — 92 млрд 212,2 млн. Еще 196 млрд 179,3 млн будет выделено юридическими лицами.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
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© РИА Новости . Константин ЧалабовПерейти в фотобанкСтадион "Мордовия-Арена" в Саранске может быть сдан на три-четыре месяца раньше запланированного срока, сообщил заместитель председателя правительства и министр целевых программ Мордовии Алексей Меркушкин. "Можно сказать, что сейчас заканчивается первая часть строительства, — добавил он. — Совсем скоро мы приступим к отделочным работам части помещений".
Стадион "Мордовия-Арена" в Саранске может быть сдан на три-четыре месяца раньше запланированного срока, сообщил заместитель председателя правительства и министр целевых программ Мордовии Алексей Меркушкин. "Можно сказать, что сейчас заканчивается первая часть строительства, — добавил он. — Совсем скоро мы приступим к отделочным работам части помещений".
© РИА Новости . Константин ЧалабовПерейти в фотобанкАрена "Победа" - футбольный стадион, который должен быть построен на месте стадиона "Центральный" к 2017 году в Волгограде для проведения матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, стадион должен будет отвечать всем требованиям ФИФА.
Арена "Победа" - футбольный стадион, который должен быть построен на месте стадиона "Центральный" к 2017 году в Волгограде для проведения матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, стадион должен будет отвечать всем требованиям ФИФА.
Международный терминал воздушных линий аэропорта "Кольцово" в Екатеринбурге будет реконструирован к чемпионату мира по футболу 2018 года. Планируется, что все работы будут завершены к осени 2017 года.
© REUTERS / Maxim ShemetovПрограмма подготовки Нижнего Новгорода к чемпионату мира-2018 по футболу в целом реализуется по графику, сообщил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. Ведется подготовка гидов-экскурсоводов, готовится печатная продукция по продвижению региона на внутреннем и международном туристских рынках.
Программа подготовки Нижнего Новгорода к чемпионату мира-2018 по футболу в целом реализуется по графику, сообщил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. Ведется подготовка гидов-экскурсоводов, готовится печатная продукция по продвижению региона на внутреннем и международном туристских рынках.
© РИА Новости . Константин ЧалабовПерейти в фотобанкЖители и гости Екатеринбурга участвовали в создании талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года. В ТРЦ "Гринвич" с 29 мая по 1 июня работала площадка, где каждый желающий мог составить свое описание как реального, так и вымышленного персонажа.
Жители и гости Екатеринбурга участвовали в создании талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года. В ТРЦ "Гринвич" с 29 мая по 1 июня работала площадка, где каждый желающий мог составить свое описание как реального, так и вымышленного персонажа.
© РИА Новости . Константин ЧалабовПерейти в фотобанкТерритория Большой спортивной арены "Лужники" и прилегающее пространство в ходе подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году будет поделено на 10 различных зон, включая территории общего доступа, прессы, гостеприимства, VIP-гостей, зоны транспортных магистралей, техническую зону, говорится в пресс-релизе департамента строительства Москвы.
Территория Большой спортивной арены "Лужники" и прилегающее пространство в ходе подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году будет поделено на 10 различных зон, включая территории общего доступа, прессы, гостеприимства, VIP-гостей, зоны транспортных магистралей, техническую зону, говорится в пресс-релизе департамента строительства Москвы.
Вид из окна на бассейн на территории отеля Hyatt в Сочи.
© РИА Новости . Константин ЧалабовПерейти в фотобанкРеконструкция Большой спортивной арены началась в 2014 году, завершить основные работы планируется с опережением — к концу 2016 года. В "Лужниках" пройдут главные игры Чемпионата мира по футболу 2018 — матч открытия, один из полуфиналов и финал мундиаля. В результате реконструкции количество зрительских мест на стадионе увеличится с 78 тысяч до 81 тысячи, а геометрия трибун изменится — они будут максимально приближены к футбольному полю. Также увеличится количество входов — с 13 до 23.
Реконструкция Большой спортивной арены началась в 2014 году, завершить основные работы планируется с опережением — к концу 2016 года. В "Лужниках" пройдут главные игры Чемпионата мира по футболу 2018 — матч открытия, один из полуфиналов и финал мундиаля. В результате реконструкции количество зрительских мест на стадионе увеличится с 78 тысяч до 81 тысячи, а геометрия трибун изменится — они будут максимально приближены к футбольному полю. Также увеличится количество входов — с 13 до 23.
© РИА Новости . Константин ЧалабовПерейти в фотобанкДо конца года новый терминал откроется в самарском аэропорту "Курумоч". Сейчас здесь ведутся отделочные работы и монтаж оборудования. Терминал будет оснащен телескопическими трапами, примыкающими к стационарным галереям.
До конца года новый терминал откроется в самарском аэропорту "Курумоч". Сейчас здесь ведутся отделочные работы и монтаж оборудования. Терминал будет оснащен телескопическими трапами, примыкающими к стационарным галереям.
© REUTERS / Maxim ShemetovКазань уже готова принять Чемпионат мира по футболу 2018 года. Об этом заявил в интервью "Р-Спорт" министр спорта Татарстан Владимир Леонов. По его словам, власти республики будут настаивать на проведении в Казани одного из 1/4 финалов турнира.
Казань уже готова принять Чемпионат мира по футболу 2018 года. Об этом заявил в интервью "Р-Спорт" министр спорта Татарстан Владимир Леонов. По его словам, власти республики будут настаивать на проведении в Казани одного из 1/4 финалов турнира.
На стадионе "Нижний Новгород" ведутся строительно-монтажные работы.
В рамках подготовки стадиона "Центральный" в Екатеринбурге к чемпионату мира по футболу на арене было демонтировано все оборудование, заявил заместитель губернатора Свердловской области Валентин Грипас.
Гостей чемпионата в Екатеринбурге ждут на открытой смотровой площадке в бизнес-центре "Высоцкий" на высоте 52 этажа.
© РИА Новости . Константин ЧалабовПерейти в фотобанкСтадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить в 2007 году, после чего сроки завершения работ несколько раз переносились. Полное завершение строительства арены запланировано на май 2016 года. В 2017 году стадион должен принять матчи Кубка конфедераций, а годом позже — игры чемпионата мира.
Стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить в 2007 году, после чего сроки завершения работ несколько раз переносились. Полное завершение строительства арены запланировано на май 2016 года. В 2017 году стадион должен принять матчи Кубка конфедераций, а годом позже — игры чемпионата мира.
К чемпионату мира не только в Самаре, но и за пределами городского округа преобразятся многие улицы и территории, пролегающие вдоль гостевого маршрута.
Со смотровой площадки бизнес-центра "Высоцкий" Екатеринбург виден в радиусе 25 километров.
© РИА Новости . Константин ЧалабовПерейти в фотобанкПравительство Калининграда приняло решение сократить число улиц протокольного маршрута чемпионата мира по футболу 2018 года до трех. В первоначальный список входило 25 городских улиц общей протяженностью около 100 км.
Правительство Калининграда приняло решение сократить число улиц протокольного маршрута чемпионата мира по футболу 2018 года до трех. В первоначальный список входило 25 городских улиц общей протяженностью около 100 км.
© РИА Новости . Константин ЧалабовПерейти в фотобанкОсновным объектом чемпионат мира 2018 в Ростове станет новый стадион "Ростов Арена". Согласно требованиям Международной федерации футбольных ассоциаций, спортивный объект будет оборудован вертолетной площадкой для возможности оказания экстренной помощи.
Основным объектом чемпионат мира 2018 в Ростове станет новый стадион "Ростов Арена". Согласно требованиям Международной федерации футбольных ассоциаций, спортивный объект будет оборудован вертолетной площадкой для возможности оказания экстренной помощи.
Кроме основного стадиона "Казань Арена" в столице Татарстана планируется задействовать еще несколько спортивных объектов.
К чемпионату мира по футболу 2018 года в Волгоградской области планируется подготовить 1248 гостиничных номеров категории 3 и 4 "звезды" и создать 845 новых рабочих мест.
В Саранске, где должен быть к декабрю 2017 года построен стадион на 45 тысяч зрителей, пройдет минимум четыре матча группового этапа ЧМ-2018.