В России усилят меры безопасности во время Кубка конфедераций и ЧМ-2018

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому на время проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу вводятся усиленные меры безопасности — документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"Ввести на территория субъектов РФ, в пределах которых расположены объекты инфраструктуры, предназначенные для проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года… а также в прилегающих к ним акваториях усиленные меры безопасности при проведении Кубка конфедераций с 1 июня по 12 июля 2017 года и чемпионата мира по футболу с 25 мая по 25 июля 2018 года", — говорится в документе.

Кубок конфедераций пройдет на четырех аренах: в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Матчи чемпионата мира по футболу состоятся в 11 городах.

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