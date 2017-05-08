Сборная России обыграла немцев в матче группового этапа чемпионата мира

Игроки сборной России Никита Гусев, Евгений Дадонов, Вадим Шипачёв и Артемий Панарин (слева направо) радуются забитой шайбе в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Германии и России

Игроки сборной России Никита Гусев, Евгений Дадонов, Вадим Шипачёв и Артемий Панарин (слева направо) радуются забитой шайбе в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Германии и России

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Хоккеисты сборной России переиграли хозяев чемпионата мира сборную Германии в рамках группового этапа со счетом 6:3, сообщает "Р-Спорт".

Дубли в составе россиян оформили Вадим Шипачев и Никита Кучеров. Еще по шайбе забросили Сергей Плотников и Никита Гусев. В составе сборной Германии голы на свой счет записала Брокс Мацек, Филип Гогулла и Фредерик Тиффельс.

Сборная России лидирует в группе A, имея в активе 8 очков. Следующий матч подопечные Олега Знарка проведут против команды Дании. Немцы идут в группе четвертыми и в ближайшем противостоянии сойдутся со сборной Словакии.

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