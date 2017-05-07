Хакеры опубликовали откровенные фото женщин-бойцов UFC

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В сети опубликованы эротические фотографии девушек, участвующих в турнирах по смешанным единоборствам UFC, сообщает британский таблоид The Sun.

По информации издания, снимки выложили неизвестные хакеры после взлома аккаунтов бойцов UFC в социальных сетях. Обнародованы личные архивы Тиши Торрес, Ракель Пеннингтон, Джессамин Дьюк и Анджелы Маганы.

Дьюк и Магана принимают участие в женском чемпионате по смешанным единоборствам Invicta Fighting Championships. Торрес и Пеннингтон являются действующими бойцами Ultimate Fighting Championship.