Главу Европейской ассоциации легкоатлетов обвинили в подмене допинг-проб

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Сразу два спортсмена обвинили действующего президента Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA) Свейна Арне Хансена в подмене допинг проб для шведских спортсменов во время Бислеттских игр в 1980-е годы.

Сначала с обвинениями в адрес Хансена выступил бывший трехкратный призер Олимпийских игр, шведский прыгун в высоту Патрик Шреберг.

Он рассказал Radiosporten о том, что "чистым" спортсменам платили, чтобы они сдавали пробы на допинг вместо тех, кто оказался замешан в употреблении запрещенных препаратов.

Его слова подтвердила в интервью норвежскому таблоиду Verdens Gang сотрудница пресс-бюро Бислеттских игр Анна-Лиза Хаммер.

"Я слышала, как Хансен говорил, что сам сдавал анализ мочи за спортсменов, которым грозили неприятности", — рассказывает она.

К ним присоединилась еще одна спортсменка, норвежская легкоатлетка Ингрил Кристиансен.

"Я поддерживаю Шеберга и подтверждаю его слова", — заявила она Verdens Gang. — Это довольно удивительно, чтол Хансен остается президентом Европейской ассоциации.

Обвинения в адрес Хансена посыпались после того, как он предложил отменить все старые рекорды спортсменов, пойманных на допинге. Сам он в интервью Expressen назвал обвинения Шреберга "безумными" и пригрозил подать на него в суд.

Заявления Хаммер и Кристиансен он пока не комментировал.