"Спартак" с минимальным счетом обыграл "Томь"

МОСКВА, 6 мая — Р-Спорт. Московский "Спартак" одержал победу над томской "Томью" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 1:0. Победный гол на 15-й минуте с пенальти забил Квинси Промес.

"Спартак" набрал 63 очка и продолжает лидировать в чемпионате России, опережая на десять баллов ближайшего преследователя московский ЦСКА. "Красно-белые" могут стать чемпионами России уже в воскресенье, если петербургский "Зенит" потеряет очки в домашнем матче с грозненским "Тереком".

В следующем туре "Спартак" 13 мая сыграет в гостях с пермским "Амкаром", днем позже "Томь" примет "Терек".

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