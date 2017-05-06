Футболисты ЦСКА одержали выездную победу над "Амкаром"

МОСКВА, 6 мая — Р-Спорт. Футболисты московского ЦСКА одержали выездную победу над пермским "Амкаром" в 27-м туре чемпионата России.

Субботняя игра в Перми завершилась победой армейцев со счетом 2:0. Мячи забили Федор Чалов (60-я минута) и Бибрас Натхо (65).

На 19-й минуте главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко сделал вынужденную замену — травму получил Алексей Березуцкий, вместо которого вышел Виктор Васин.

ЦСКА набрал 53 очка и сократил отставание от лидирующего "Спартака" до семи баллов, но у "красно-белых" есть игра в запасе. "Амкар" с 34 очками идет в турнирной таблице девятым.

Следующий матч "красно-синие" проведут дома 12 мая против тульского "Арсенала". "Амкар" днем позже примет "Спартак".

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