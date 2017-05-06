В Сочи открылся парк Кубка конфедераций по футболу

Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1025)

Болельщик с флагом России на трибуне стадиона Фишт в Сочи. Архивное фото

Болельщик с флагом России на трибуне стадиона Фишт в Сочи. Архивное фото

СОЧИ, 6 мая — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Экс-футболисты сборных Австралии и России Харри Кьюэлл и Дмитрий Булыкин в субботу открыли в Сочи второй в России парк Кубка конфедераций.

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Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. В группе со сборной России сыграют команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В другом квартете действующим чемпионам мира немцам будут противостоять сборные Чили, Австралии и Камеруна. Полуфиналы пройдут 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно, а финал — 2 июля в Санкт-Петербурге.

"Я думаю, что всем очень понравится парк, здесь очень много активностей, все они связаны с футболом. Это очень здорово. Мы встречаем 50 дней до открытия Кубка конфедераций этим замечательным событием — открытием самого парка", — заявил на празднике мэр Сочи Анатолий Пахомов.

По его словам, после проведения в 2014 года зимних Олимпийских игр Сочи готов к любому масштабному мероприятию. "Кубок конфедераций заставил нас немного поработать: необходимо было привести к спортивному виду стадион "Фишт". Это удалось сделать успешно. Городская среда всегда поддерживается на высоком уровне, город очень гостеприимный. Мы готовы на все 100%, добро пожаловать на Кубок конфедераций!" — пригласил гостей города Пахомов.

В свою очередь, именитые футболисты в ответ на вызов экс-игрока сборной Франции Марселя Десайи, брошенный в Москве, посоревновались в меткости и проверили реакцию робокипера. "Я гол забил, Харри — два", — рассказал Булыкин.

"Парк очень хороший. Я думаю, всем болельщикам футбола будет радостно, и они будут приходить сюда. Я думаю, и гостям города должно понравиться здесь, потому что здесь много аттракционов, где можно получить хорошее настроение", — добавил он.

Парк будет работать в течение двух дней, и вход, а также все развлечения в нем будут бесплатными. Для посетителей подготовлены встречи со звездами футбола, интересные конкурсы, футбольные аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть призы, в том числе билеты на матчи Кубка конфедераций в Сочи. Встречает гостей парка и фотографируется на память обаятельный волк Забивака, официальный талисман чемпионата мира-2018. Одним из главных украшений парка стал трофей победителей Кубка конфедераций.

После Москвы и Сочи парк Кубка конфедераций откроется в Казани (13-14 мая) и Санкт-Петербурге (20-21 мая). Почетными гостями парков в каждом городе будут звезды российского и мирового футбола.