В Сочи открылся парк Кубка конфедераций по футболу

13:3106.05.2017
(обновлено: 13:41 06.05.2017)
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СОЧИ, 6 мая — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Экс-футболисты сборных Австралии и России Харри Кьюэлл и Дмитрий Булыкин в субботу открыли в Сочи второй в России парк Кубка конфедераций.
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Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. В группе со сборной России сыграют команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В другом квартете действующим чемпионам мира немцам будут противостоять сборные Чили, Австралии и Камеруна. Полуфиналы пройдут 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно, а финал — 2 июля в Санкт-Петербурге.
"Я думаю, что всем очень понравится парк, здесь очень много активностей, все они связаны с футболом. Это очень здорово. Мы встречаем 50 дней до открытия Кубка конфедераций этим замечательным событием — открытием самого парка", — заявил на празднике мэр Сочи Анатолий Пахомов.
По его словам, после проведения в 2014 года зимних Олимпийских игр Сочи готов к любому масштабному мероприятию. "Кубок конфедераций заставил нас немного поработать: необходимо было привести к спортивному виду стадион "Фишт". Это удалось сделать успешно. Городская среда всегда поддерживается на высоком уровне, город очень гостеприимный. Мы готовы на все 100%, добро пожаловать на Кубок конфедераций!" — пригласил гостей города Пахомов.
В свою очередь, именитые футболисты в ответ на вызов экс-игрока сборной Франции Марселя Десайи, брошенный в Москве, посоревновались в меткости и проверили реакцию робокипера. "Я гол забил, Харри — два", — рассказал Булыкин.
"Парк очень хороший. Я думаю, всем болельщикам футбола будет радостно, и они будут приходить сюда. Я думаю, и гостям города должно понравиться здесь, потому что здесь много аттракционов, где можно получить хорошее настроение", — добавил он.
Парк будет работать в течение двух дней, и вход, а также все развлечения в нем будут бесплатными. Для посетителей подготовлены встречи со звездами футбола, интересные конкурсы, футбольные аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть призы, в том числе билеты на матчи Кубка конфедераций в Сочи. Встречает гостей парка и фотографируется на память обаятельный волк Забивака, официальный талисман чемпионата мира-2018. Одним из главных украшений парка стал трофей победителей Кубка конфедераций.
После Москвы и Сочи парк Кубка конфедераций откроется в Казани (13-14 мая) и Санкт-Петербурге (20-21 мая). Почетными гостями парков в каждом городе будут звезды российского и мирового футбола.
В церемонии открытия приняли участие руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев, посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева, известный в прошлом футболист Александр Мостовой.
Любой участник открытия парка смог увидеть трофей Кубка конфедераций-2017.
В торжественной церемонии открытия парка также принял участие глава Российского футбольного союза Виталий Мутко.
Вход и развлечения в парке, открывшемся на территории парка искусств "Музеон", будут бесплатными.
© РИА Новости . Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкФранцузский футболист, чемпион мира по футболу 1998 года, победитель Кубков конфедераций FIFA 2001 и 2003 годов в составе сборной Франции Марсель Десайи стал почетным гостем церемонии открытия парка Кубка конфедераций-2017.
Французский футболист, чемпион мира по футболу 1998 года, победитель Кубков конфедераций FIFA 2001 и 2003 годов в составе сборной Франции Марсель Десайи стал почетным гостем церемонии открытия парка Кубка конфедераций-2017.
Посетителей парка ждет яркая и разнообразная развлекательная программа.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве за год до футбольного чемпионата мира.
В парке планируется проводить встречи со звездами футбола, интересные конкурсы, футбольные аттракционы.
Участники проводимых в парке викторин и конкурсов смогут выиграть призы, в том числе билеты на матчи Кубка конфедераций в столице.
Подобные парки будут открыты во всех городах, которые примут матчи Кубка конфедераций.
Парк в Сочи откроется 6 мая, в Казани - 13 мая, в Санкт-Петербурге - 20 мая.
Первый матч группового турнира Кубка конфедераций 2017 года пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе на Крестовском острове 17 июня, в нем сыграют сборные России и Новой Зеландии.
Полуфинальные матчи состоятся 28 июня в Казани и 29 июня в Сочи, матч за третье место пройдет в Москве на стадионе "Открытие Арена" днем 2 июля.
Вечером 2 июля на стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге состоится игра, на которой будет определен обладатель Кубка конфедераций 2017 года.