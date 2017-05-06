Американка выиграла забег на 100 метров в Дохе со сломанной рукой

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Американская спортсменка Кендра Харрисон пробежала стометровку с барьерами со сломанной рукой и выиграла. Об этом сообщил в Twitter ее тренер Эрик Флорил.

"Кендра продемонстрировала твердость характера, выиграв стометровый забег в Дохе после того, как сломала руку во время разминки! Сразу после гонки ее отправили в больницу", — рассказал он.

@Ken_AYE_ shows GRIT by winning Doha 100mH DL after breaking her hand warming up! was rushed to the hospital after the race! #FLOKNOWS pic.twitter.com/sVmcGlkvlh — Edrick Floreal (@TrackKentucky) May 5, 2017

​Сама Харрисон позже написала в Twitter, что сломала руку во время отталкивания в начале забега, добавив, что смогла выиграть эту гонку благодаря собственной решительности и "божьей помощи".

По видеоролику с забега трудно определить, что у легкоатлетке сломана рука, хотя по лицу спортсменки видно, что ей больно. Она уверенно обогнала соперниц, показав результат 12,59 секунды.

Кендра Харрисон — семикратный победитель Бриллиантовой лиги IAAF. В 2016 году она побила державшийся с 1988 года рекорд по бегу с препятствиями на сто метров среди женщин, пробежав дистанцию за 12,20 секунды.