В Москве к Кубку конфедераций разместят более 750 плакатов со звездами ФИФА

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Более 750 плакатов с фотографиями футболистов команд, которые примут участие в Кубке конфедераций-2017, разместят в Москве к началу турнира, сообщается на официальном портале мэра столицы.
"До 3 июня по всему городу развесят более 750 футбольных плакатов ФИФА. Они будут на гигантских рекламных щитах-суперсайтах (15 на 5 метров), билбордах (3 на 6 метров), щитах сити-формата, афишных тумбах и городских стендах. Размещение плакатов начнется после майских праздников", — рассказали в департаменте СМИ и рекламы столицы, чьи слова приводятся на портале.
Как отметили в столичном департаменте, в городе разместят фотографии футболистов тех команд, которые будут участвовать в матчах Кубка конфедераций в Москве.
На плакатах будут изображены футболисты сборных Португалии, Германии, России, Чили, Австралии и Камеруна. Кроме того, плакаты украсят символы Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018 года — золотой кубок и волк Забивака. Увидеть фото звезд футбола и символы турниров можно будет вдоль крупных дорог и вылетных магистралей, на центральных улицах города, а также возле стадиона "Спартак", где пройдут матчи Кубка конфедераций.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
В церемонии открытия приняли участие руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев, посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева, известный в прошлом футболист Александр Мостовой.
Любой участник открытия парка смог увидеть трофей Кубка конфедераций-2017.
В торжественной церемонии открытия парка также принял участие глава Российского футбольного союза Виталий Мутко.
Вход и развлечения в парке, открывшемся на территории парка искусств "Музеон", будут бесплатными.
© РИА Новости . Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкФранцузский футболист, чемпион мира по футболу 1998 года, победитель Кубков конфедераций FIFA 2001 и 2003 годов в составе сборной Франции Марсель Десайи стал почетным гостем церемонии открытия парка Кубка конфедераций-2017.
Французский футболист, чемпион мира по футболу 1998 года, победитель Кубков конфедераций FIFA 2001 и 2003 годов в составе сборной Франции Марсель Десайи стал почетным гостем церемонии открытия парка Кубка конфедераций-2017.
Посетителей парка ждет яркая и разнообразная развлекательная программа.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве за год до футбольного чемпионата мира.
В парке планируется проводить встречи со звездами футбола, интересные конкурсы, футбольные аттракционы.
Участники проводимых в парке викторин и конкурсов смогут выиграть призы, в том числе билеты на матчи Кубка конфедераций в столице.
Подобные парки будут открыты во всех городах, которые примут матчи Кубка конфедераций.
Парк в Сочи откроется 6 мая, в Казани - 13 мая, в Санкт-Петербурге - 20 мая.
Первый матч группового турнира Кубка конфедераций 2017 года пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе на Крестовском острове 17 июня, в нем сыграют сборные России и Новой Зеландии.
Полуфинальные матчи состоятся 28 июня в Казани и 29 июня в Сочи, матч за третье место пройдет в Москве на стадионе "Открытие Арена" днем 2 июля.
Вечером 2 июля на стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге состоится игра, на которой будет определен обладатель Кубка конфедераций 2017 года.