В Москве к Кубку конфедераций разместят более 750 плакатов со звездами ФИФА

Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1024)

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Более 750 плакатов с фотографиями футболистов команд, которые примут участие в Кубке конфедераций-2017, разместят в Москве к началу турнира, сообщается на официальном портале мэра столицы.

"До 3 июня по всему городу развесят более 750 футбольных плакатов ФИФА. Они будут на гигантских рекламных щитах-суперсайтах (15 на 5 метров), билбордах (3 на 6 метров), щитах сити-формата, афишных тумбах и городских стендах. Размещение плакатов начнется после майских праздников", — рассказали в департаменте СМИ и рекламы столицы, чьи слова приводятся на портале.

Как отметили в столичном департаменте, в городе разместят фотографии футболистов тех команд, которые будут участвовать в матчах Кубка конфедераций в Москве.

На плакатах будут изображены футболисты сборных Португалии, Германии, России, Чили, Австралии и Камеруна. Кроме того, плакаты украсят символы Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018 года — золотой кубок и волк Забивака. Увидеть фото звезд футбола и символы турниров можно будет вдоль крупных дорог и вылетных магистралей, на центральных улицах города, а также возле стадиона "Спартак", где пройдут матчи Кубка конфедераций.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.