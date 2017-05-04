Пошутившего про ребенка Серены Ульямс теннисиста не пригласили на Уимблдон

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Капитана сборной Румынии по теннису, экс-первую ракетку мира Илие Настасе не пригласили в Королевскую ложу Уимблдона, сообщает портал ProSport.

По информации издания, об этом в ходе пресс-конференции рассказал председатель Все­анг­лийс­кого клуба ла­ун-тен­ни­са и крокета Филип Брук. Настасе, в свою очередь, раскритиковал организаторов турнира за такое решение.

"Какое Уимблдону дело до моих слов о ребенке Серены Уильямс…? Если бы я совершил какую-нибудь глупость именно на Уимблдоне, я бы понял их решение, а так я его не понимаю. В 1973 году, когда все остальные отказывались ехать на Уимблдон, я вот приехал, для них это уже ничего не стоит? Если они решили проявить узколобие, я здесь бессилен", — заявил теннисист.

Ранее Настасе позволил себе комментарий о цвете кожи будущего ребенка теннисистки из США Серены Уильямс. Это высказывание спортсмена вызвало шквал критики в его адрес. Международная федерация тенниса проводит расследование в отношении Настасе.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>