Пошутившего про ребенка Серены Ульямс теннисиста не пригласили на Уимблдон

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Капитана сборной Румынии по теннису, экс-первую ракетку мира Илие Настасе не пригласили в Королевскую ложу Уимблдона, сообщает портал ProSport.
"Какое Уимблдону дело до моих слов о ребенке Серены Уильямс…? Если бы я совершил какую-нибудь глупость именно на Уимблдоне, я бы понял их решение, а так я его не понимаю. В 1973 году, когда все остальные отказывались ехать на Уимблдон, я вот приехал, для них это уже ничего не стоит? Если они решили проявить узколобие, я здесь бессилен", — заявил теннисист.
Ранее Настасе позволил себе комментарий о цвете кожи будущего ребенка теннисистки из США Серены Уильямс. Это высказывание спортсмена вызвало шквал критики в его адрес. Международная федерация тенниса проводит расследование в отношении Настасе.
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