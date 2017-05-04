Минск потребовал от Парижа извиниться за инцидент со сборной по хоккею

МОСКВА, 4 мая — Р-Спорт. Министерство иностранных дел (МИД) Белоруссии потребовало от французской стороны провести расследование инцидента, связанного с обыском игроков, тренеров и персонала белорусской сборной по хоккею по прибытии в Париж перед стартом чемпионата мира, и принести свои извинения.

Пресс-секретарь Федерации хоккея Республики Белоруссия (ФХРБ) Евгения Никитина ранее в четверг подтвердила РИА Новости, что французская полиция провела обыск белорусской делегации, прибывшей в среду вечером на железнодорожный вокзал в Париже из Бордо, где сборная проводила товарищеские матчи. В ходе обыска, который занял порядка 30 минут, запрещенных предметов и веществ обнаружено не было, все были отпущены в гостиницу. В четверг МИД Белоруссии потребовал от французской стороны объяснений и вызвал к себе чрезвычайного и полномочного посла Франции в стране Дидье Канесса.

"Белорусская сторона потребовала у французской стороны провести расследование данного инцидента, представить разъяснения, принести извинения, а также принять все необходимые меры для недопущения подобных инцидентов в будущем", — говорится в заявлении, опубликованном в официальном микроблоге МИД Белоруссии в Twitter.

"В ходе встречи заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко высказал решительный протест белорусской стороны в связи с проведенным в унижающей человеческое достоинство форме досмотром белорусских спортсменов, участвующих в чемпионате мира по хоккею с шайбой, представителями правоохранительных органов Франции, имевшим место 3 мая 2017 года на железнодорожном вокзале "Париж Монпарнас", — отмечается в заявлении.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая в Париже и немецком Кельне. Сборная Белоруссии сыграет в группе B, все матчи которой состоятся в столице Франции.