Футболист "Урала" объяснил причины драки в финале Кубка России

Игровой момент в финальном матче Кубка России по футболу сезона 2016/2017 между ФК Урал (Екатеринбург) и ФК Локомотив (Москва).

Игровой момент в финальном матче Кубка России по футболу сезона 2016/2017 между ФК Урал (Екатеринбург) и ФК Локомотив (Москва).

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Драку футболистов в финале Кубка России спровоцировали слова иностранных игроков "Локомотива", заявил телеканалу "Матч ТВ" полузащитник "Урала" Артем Фидлер.

"У нас очень многие иностранцы приезжают и думают, что могут говорить все, что угодно", — сказал он.

Фидлер добавил, что больше "не подаст руки" полузащитнику "железнодорожников" Мануэлу Фернандешу.

Потасовка началась в конце добавленного времени при счете 2:0 в пользу "Локомотива". Когда дерущихся разняли, арбитр выдал красные карточки футболистам "Урала" Артему Фидлеру и Эдгару Манучаряну и игрокам "Локомотива" Ари и Джефферсону Фарфану.