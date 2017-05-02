Футболист "Урала" объяснил причины драки в финале Кубка России

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Драку футболистов в финале Кубка России спровоцировали слова иностранных игроков "Локомотива", заявил телеканалу "Матч ТВ" полузащитник "Урала" Артем Фидлер.
"У нас очень многие иностранцы приезжают и думают, что могут говорить все, что угодно", — сказал он.
Фидлер добавил, что больше "не подаст руки" полузащитнику "железнодорожников" Мануэлу Фернандешу.
Потасовка началась в конце добавленного времени при счете 2:0 в пользу "Локомотива". Когда дерущихся разняли, арбитр выдал красные карточки футболистам "Урала" Артему Фидлеру и Эдгару Манучаряну и игрокам "Локомотива" Ари и Джефферсону Фарфану.