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Спорт

Virtus.pro выиграла 500 000 долларов в Dota 2. Кто в СНГ выигрывал больше?

20:3002.05.2017
(обновлено: 20:31 02.05.2017)
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© Фото предоставлено пресс-службой ESforceКоманда Virtus.pro по Dota 2Команда Virtus.pro по Dota 2
© Фото предоставлено пресс-службой ESforce

 

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости, Иван Воронцов. В минувшие выходные команда Virtus.pro по Dota 2 в невероятном по накалу финале The Kiev Major в серии до пяти побед уступила OG со счетом 2:3. Несмотря на поражение, это выступление стало одним из самых прибыльных для команд из СНГ за всю историю киберспорта — пять игроков получили сразу 500 000 долларов. Но даже столь внушительная сумма не стала рекордной. РИА Новости вспоминает самые крупные выигрыши коллективов из стран бывшего СССР.

2011 год, Natus Vincere — 1 000 000 долларов

В 2011 году компания — разработчик "Доты", Valve, анонсировала турнир The International с колоссальным по тем временам призовым фондом: 1 600 000 долларов, и сразу миллион победителю. Большая часть игроков, представлявших СНГ, никогда прежде не участвовала в подобных турнирах, где призовой фонд составлял такую сумму — но не в долларах, а даже в рублях.

Турнир 2011 года стал настоящим прорывом в киберспорте — туда потянулись инвесторы и спонсоры, а отдельные игры стали приносить большие деньги самим игрокам. Формально тот турнир выполнял функции промоплатформы новой игры. Участники получили доступ к закрытому тестированию лишь за пару недель до старта The International — все они раньше играли в классическую "Доту".

В итоге чемпионами стали NaVi, за весь турнир проиграв лишь на одной карте. Миллион долларов сделал их самой популярной командой не только в СНГ, но и во всем мире. Сам же The International получил статус чемпионата мира, а призовой фонд турнира ежегодно увеличивается — за пять лет он вырос с 1,6 миллиона до 20,7 миллиона долларов.

2013 год, Natus Vincere — 632 364 доллара

В 2012 году NaVi не смогли сохранить свой титул, уступив в финале чемпионата мира Invictus Gaming. В 2013-м "рожденные побеждать" отправились на TI3 в статусе одних из фаворитов: главным претендентом на титул являлся шведский коллектив The Alliance. Согласно рейтингу GosuGamers, который при помощи собственного алгоритма высчитывает силу команд, тот состав The Alliance был самым сильным в истории Dota 2.

The Alliance катком прошлись по своим оппонентам на пути к финалу, в то время как NaVi могли там вообще не оказаться: сначала "рожденные побеждать" с большим трудом в полуфинале прошли китайцев из TongFu, затем уступили шведам в финале верхней сетки, а в финале нижней сетки против Orange Esports в решающем матче сумели ликвидировать колоссальный отрыв и выйти в итоговый финал.

Финальная серия между NaVi и The Alliance, несмотря на общую усталость и довольно большое количество ошибок со стороны обеих команд, считается лучшим матчем в истории Dota 2, а возможно, и во всем киберспорте в целом. Встреча фаворитов, ничья 2:2 — и в решающем матче NaVi уступили в невероятной концовке. Ни до, ни после этого матча победитель чемпионата мира не определялся в решающем пятом матче.

2015 год, Virtus.pro - 1 197 924 долларов

В 2015 году "медведи" получили прямое приглашение на чемпионат мира, однако начали турнир ни шатко ни валко, на групповой стадии завершив сразу три матча вничью и имея в активе по две победы и поражения. В результате команда заняла пятое место в группе из восьми команд и отправилась в нижнюю сетку плей-офф — поражение в любом матче отправило бы VP домой.

Однако сначала "медведи" разобрались с командой из Юго-Восточной Азии — Fnatic — затем в тяжелейшем матче против американцев из compLexity вырвали победу в серии, а затем вовсе победили "сборную мира" и главных фаворитов турнира — Team Secret. На большее VP не хватило, однако итогового пятого-шестого места было достаточно, чтобы получить значительный кусок призового фонда — почти 1,2 миллиона долларов.

2017 год, Virtus.pro — 500 000 долларов

В 2015 году Valve запустила серию Major-турниров: по два турнира в год, призовой фонд каждого — три миллиона долларов, 16 участников, победитель получает миллион. В декабре 2016 года было объявлено, что следующий "мейджор" пройдет в Киеве.

В финале встретились Virtus.pro — самый сильный коллектив в СНГ — и OG, победитель трех из четырех "мэйджоров". "Медведи" отдали победу на первой карте, уверенно одержали верх на второй и третьей, уступили в четвертой — и все должно было проясниться в решающем матче. Доминируя на протяжении 40 минут, VP проиграли одну драку, после чего оказались уже в положении догоняющих и в итоге потерпели поражение. Тем не менее этот результат делает Virtus.pro одним из фаворитов чемпионата мира, который состоится уже в августе: "медведи" отличаются удивительной стабильностью, состав вряд ли изменится в ближайшие месяцы, в команде два игрока, которым всего по 18 лет, — перспективы у российской команды самые радужные.

2016 год, Virtus.pro — 400 000 долларов

Однако самым прибыльным активом для Virtus.pro остается команда по Counter-Strike, за которую выступают пять поляков. В декабре 2016 года организация продлила соглашения с игроками на четыре года: чрезвычайно большой срок для киберспорта, в особенности для игроков, которым уже сейчас под 30 лет.

Всего в составе "медведей" поляки заработали больше двух миллионов долларов, но наиболее успешным для них стал 2016 год, когда команда суммарно выиграла чуть меньше миллиона. Вишенкой на торте стал финал ELEAGUE Season 1, в котором VP встретилась со шведами из Fnatic — коллективом, доминировавшим на профессиональной арене к тому моменту на протяжении двух лет.

По итогам регулярного сезона Fnatic шли на третьем месте среди 24 команд, Virtus.pro — на девятом. Однако к решающим матчам турнира "медведи" подошли в превосходной форме и не отдали ни единой карты своим оппонентам с первого матча и до самого финала. В решающей встрече шведы начали доминировать и повели в счете 9:2, однако дальше последовал рывок от VP — 14:1. От такого удара Fnatic так и не отошли, практически без боя отдав и вторую карту, а вместе с ней и 400 000 долларов.

 

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