Взятие Рима: волейболисты "Зенита" в третий раз подряд выиграли ЛЧ

КАЗАНЬ, 30 апр – Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Волейболисты казанского "Зенита" в третий раз подряд и в пятый в истории клуба выиграли Лигу чемпионов.

В решающем матче "Финала четырех" Лиги чемпионов, который проходил в воскресенье в Риме, "Зенит" обыграл итальянскую "Перуджу" со счетом 3-0 (25:15, 25:23, 25:14). Третье место заняли волейболисты итальянского клуба "Лубе", которые в матче за бронзу победили "Берлин" – 3-1.

Берлинская стена была разбита



Первым соперником "Зенита" по "Финалу четырех" был немецкий "Берлин", который сенсационно прошел в "Раунде шести" московское "Динамо". Удивить еще один российский клуб немцы не смогли. "Зенит" немного помучился с ними в двух первых партиях – 25:21, 25:22, но в третьем сете не оставил шансов – 25:13. 21 очко в матче набрал доигровщик казанцев Вильфредо Леон, который завершил игру эффектным эйсом.

"Мы давно не выходили на корт для официальных игр, поэтому начали матч неважно. Но после первого сета и второй половины следующей партии "Зенит" прибавил и чувствовал себя комфортнее", — сказал официальному сайту Европейской конфедерации волейбола доигровщик казанцев Мэттью Андерсон.

"Перуджа" в своем матче в пяти сетах обыграла "Лубе" — 3-2. 15 очков у победителей набрал Иван Зайцев, а ключевым стало преимущество хозяев "Финала четырех" "Перуджи" на блоке.

"Преимущество "Перуджи" только в домашней площадке. Итальянцы, на мой взгляд, не очень грамотно скомплектованы. У них есть индивидуально сильные нападающие, но команда сама по себе не очень хорошо собрана. У нее хороший средний связующий, но у него нет семи пядей во лбу", — заявил агентству "Р-Спорт" бывший игрок сборной СССР Дмитрий Фомин.

Римские каникулы



На пути к "Финалу четырех" "Перуджа" заняла первое место в своей группе, где дважды обыграла белгородское "Белогорье" с одинаковым счетом 3-2.

"Перуджа" способна составить конкуренцию в финале Лиги чемпионов. Там играет Иван Зайцев, сильный диагональщик Александр Атанасьевич, а аргентинский связующий Лучано Де Чекко один из лучших в мире, поэтому "Зениту" будет непросто. Но итальянцы вчера играли пять партий и могли подустать. "Зенит" же проводил матч первым, победил 3-0, больше отдохнул, и ему это будет на руку", — сказал агентству "Р-Спорт" тренер "Белогорья" Александр Богомолов.

Но в финале "Зенит" опять ждала уверенная победа. В первой партии казанцы выиграли со счетом 25:15, во второй борьба была упорнее – 25:23, а в третьем сете российский клуб не оставил шансов итальянцам – 25:14. Самым результативным игроком финала стал диагональный "Зенита" Максим Михайлов с 19 очками, который в итоге был признан самым ценным игроком (MVP) "Финала четырех" турнира, у Леона 16 очков и 4 эйса. Леон и еще один волейболист "Зенита" Артем Вольвич в итоге вошли в символическую сборную "Финала четырех".

"Ребята из "Зенита" молодцы. Они здорово сыграли, хорошо подавали. Все остальное тоже делали на высоком уровне, поэтому их победа закономерна. Не зря говорят, что у нас чемпионат один из лучших в мире. В клубах, у которых есть деньги, очень приличные игроки. А в Казани такой состав, что на скамейке сидят игроки, которые могут делать результат в больших клубах", — сказал заслуженный тренер России Олег Молибога агентству "Р-Спорт" по телефону.

Российский клуб завоевал путевку на клубный чемпионат мира – единственный турнир, который ему еще не покорялся. В этом году он пройдет в Польше.

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