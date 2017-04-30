"Спартак" обыграл ЦСКА в главном дерби страны

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Московский "Спартак" обыграл ЦСКА в главном матче 26-го тура чемпионата России по футболу со счетом 2:1, сообщает агентство "Р-Спорт".

В составе победителей голами отметились Луис Адриано и Денис Глушаков. У армейцев единственный мяч на свой счет записал Алексей Березуцкий.

Победа в столичном дерби позволила "Спартаку" оторваться от ближайшего преследователя, ЦСКА, на 10 очков.

Матч неоднократно прерывался из-за задымления, вызванного взрывами пиротехники на трибунах.

ЦСКА впервые в рамках чемпионата России проиграл на своем новом стадионе, который принял первый официальный матч 10 сентября 2016 года. Кроме того, "красно-синие" впервые с 1999 года проиграли "Спартаку" оба матча в чемпионате страны.

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