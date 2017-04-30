Путин наградил победителя этапа "Формулы-1" в Сочи финна Боттаса

СОЧИ, 30 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил в воскресенье победителя российского этапа гонок "Формула-1" пилота "Мерседес" финна Вальттери Боттаса.

Боттас стал лидером на гран-при Россия, вторым пришел Себастьян Феттель, замыкает тройку лидеров Кимми Райкконен.

Президент РФ с начала проведения гран-при в Сочи в 2014 году каждый раз награждает победителя этой гонки.

Вице-премьер Дмитрий Козак вручил награду за второе место, а глава Российской автомобильной федерации Виктор Кирьянов — пилоту, финишировавшему третьим.