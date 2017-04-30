Путин прибыл на "Сочи Автодром", где проходит гонка "Формулы-1"

СОЧИ, 30 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл на "Сочи Автодром", где в воскресенье проходит гонка российского этапа "Формулы-1".

Пилот команды "Формулы-1" "Феррари" немец Себастьян Феттель выиграл квалификацию четвертого этапа чемпионата — Гран-при России в Сочи, второе место занял его партнер по команде Кими Райкконен, а вот пилоты "Мерседеса" Вальттери Боттас и Льюис Хэмилтон расположились на третьей и четвертой строчке соответственно.

Россия получила право проведения этапа чемпионата мира 14 октября 2010 года. Соглашение с группой компаний "Формула-1" предусматривает проведение этапов гонок "Гран-при России" ежегодно с 2014 по 2020 годы.

"Сочи Автодром" — самая современная российская трасса для проведения международных автомобильных соревнований.

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