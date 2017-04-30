Владимир Кличко проиграл британцу Энтони Джошуа в чемпионском бою

МОСКВА, 30 апр — Р-Спорт. Украинский боксер Владимир Кличко проиграл британскому спортсмену Энтони Джошуа техническим нокаутом в чемпионском бою в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской организации (IBO) и Международной боксерской федерации (IBF), а также вакантный титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Бой состоялся на стадионе "Уэмбли". В 11-м раунде британский боксер нокаутировал Кличко и одержал победу.

В 5-м раунде британец отправил Кличко в нокдаун, но уже в 6-м раунде украинец смог отправить британца на пол ринга. До 11 раунда бой был равным, однако затем Джошуа дважды уложил Кличко на пол ринга. После очередной атаки британца на Кличко, рефери принял решение остановить бой.

Эта победа стала 19-й в карьере Джошуа. Британец, который пока не проиграл ни одного боя, нанес Кличко 5-е поражение в 69 боях.

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