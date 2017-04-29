Ватерполистки российского клуба выиграли Евролигу

МОСКВА, 29 апр — Р-Спорт. Ватерполистки российского "Кинеф-Сургутнефтегаза" стали победительницами Евролиги сезона-2016/17, обыграв в решающем матче "Финала четырех" греческий "Олимпиакос".

Финальная встреча, прошедшая в субботу в городе Кириши Ленинградской области, завершилась со счетом 7:6 (4:1, 1:2, 1:1, 1:2) в пользу российской команды.

Бронзовые медали взяли ватерполистки испанской команды "Сабадель", которые в матче за третье место обыграли другую команду из Испании "Матаро" со счетом 7:5.

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