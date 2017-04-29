ФИФА приняла одно из лучших решений, доверив России ЧМ-2018, заявил Мутко

МОСКВА, 29 апр — Р-Спорт, Артем Калинин. Передача права проведения чемпионата мира по футболу 2018 года России стало одним из лучших решений Международной федерации футбола (ФИФА), а на появляющиеся с 2010 года скандалы не стоит обращать внимание, заявил вице-премьер РФ и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Ранее во французских СМИ появилась информация, что прокуратура Франции начала предварительное расследование, которое касается процесса выборов стран-хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов. По данным СМИ, открыто предварительное расследование по статьям "коррупция", "преступная группа", "незаконное использование служебного положения".

"Надо быть готовыми к скандалам. Если политики все время пытаются бросить тень, привести к скандалам, то это спускается и ниже. Нам надо спокойнее к этому относиться. Мы честно получили чемпионат мира, считаю, это было одно из лучших решений ФИФА, а что с 2010 года идет, на это не стоит обращать внимание", — сказал Мутко журналистам.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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