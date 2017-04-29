В Москве открылся первый парк футбольного Кубка конфедераций-2017

Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1020)

МОСКВА, 29 апр — Р-Спорт, Артем Калинин. Первый парк футбольного Кубка конфедераций 2017 года открылся в субботу в Москве в парке искусств "Музеон".

В торжественной церемонии открытия парка принял участие чемпион мира и Европы, двукратный победитель Кубка конфедераций в составе сборной Франции Марсель Десайи.

"Приветствую всех в этом парке. Осталось 49 дней до того момента, когда сборная России откроет турнир своим матчем. Россия абсолютно готова к Кубку конфедераций. Уверен, выступление лучших команд своих континентов подарит массу эмоций всем болельщикам, а гости (турнира) увидят Россию открытой и свободной. Посещайте парк, приобретайте билеты и приходите на матчи Кубка конфедераций", — заявил на церемонии открытия парка председатель оргкомитета "Россия-2018", вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Посетителей парка, вход и развлечения в котором будут бесплатными, ждет яркая и разнообразная развлекательная программа: встречи со звездами футбола, интересные конкурсы, футбольные аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть призы, в том числе билеты на матчи Кубка конфедераций в столице.

Подобные парки будут открыты во всех городах, которые примут матчи Кубка конфедераций. 6 мая откроется парк турнира в Сочи (Южный мол Морского порта), 13 мая — в Казани (площадь перед стадионом "Центральный"), 20 мая — в Санкт-Петербурге (Конюшенная площадь).

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.