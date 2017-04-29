Илья Ковальчук пропустит чемпионат мира по хоккею

ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ (Чехия), 29 апр – Р-Спорт, Александр Рогулев. Нападающий петербургского СКА Илья Ковальчук пропустит чемпионат мира 2017 года из-за операции на травмированном колене, заявил корреспонденту "Р-Спорт" первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

На прошлой неделе член совета директоров СКА Александр Медведев сообщил агентству "Р-Спорт", что выступление Ковальчука на чемпионате мира под большим вопросом. По его словам, хоккеисту необходимо было пройти обследование в Германии по поводу травмированного колена. Ранее стало известно, что из-за различных повреждений не смогут сыграть на ЧМ-2017 другие хоккеисты СКА — Павел Дацюк, Вячеслав Войнов и Андрей Зубарев.

"Операция подтвердилась. Он (Ковальчук) пропустит не меньше месяца, поэтому участия в чемпионате мира не примет", — сказал Ротенберг.

Чемпионат мира-2017 по хоккею пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Германии, Дании, Италии, Латвии, США, Словакии и Швеции.

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