Шарапова вышла в полуфинал теннисного турнира в Штутгарте
16:4428.04.2017
(обновлено: 16:52 28.04.2017)
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МОСКВА, 28 апр — Р-Спорт. Российская теннисистка Мария Шарапова вышла в полуфинал турнира в немецком Штутгарте, обыграв эстонку Анетт Контавейт со счетом 6:3, 6:4.
Матч продолжался 1 час 23 минуты. В полуфинале Шарапова сыграет с победительницей пары Кристина Младенович (Франция) – Карла Суарес-Наварро (Испания).
Турнир стал для Шараповой первым после дисквалификации за употребление мельдония. Организаторы предоставили россиянке wild card. Ранее Шарапова трижды становилась победительницей этого турнира.
В июне 2016 года Международная федерация тенниса дисквалифицировала Шарапову на два года за употребление мельдония. Позднее Спортивный арбитражный суд сократил этот срок до 15 месяцев.
© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкРоссийская теннисистка Мария Шарапова в первом официальном матче после дисквалификации за употребление мельдония обыграла в двух сетах (7:5, 6:3)итальянку Роберту Винчи на турнире WTA в Штутгарте.
Российская теннисистка Мария Шарапова в первом официальном матче после дисквалификации за употребление мельдония обыграла в двух сетах (7:5, 6:3)итальянку Роберту Винчи на турнире WTA в Штутгарте.
Организаторы соревнований предоставили россиянке, потерявшей все очки рейтинговые очки, особое приглашение wild card.
На турнире Шарапова стартовала с первого круга, во втором она сыграет с россиянкой Екатериной Макаровой.
Некоторые соперницы российской теннисистки выразили недовольство тем, что ей предоставили wild card.
Роберта Винчи перед встречей с россиянкой заявила, что, несмотря на то, что Шарапова " великий человек и великий чемпион", она незаслуженно принимает участие в турнире.
Также против предоставления Шараповой wild card на различных стартах высказывались полька Агнешка Радваньская и датчанка Каролина Возняцки.
© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкПосле выступления Шарапова ответила на нападки соперниц, заявив, что не в ее компетенции определять, кто достоин wild card. "Моя работа — выходить на корт и делать то, что сделала я сегодня. Бывают дни, когда ты побеждаешь, когда ты проигрываешь", — сказала теннисистка.
После выступления Шарапова ответила на нападки соперниц, заявив, что не в ее компетенции определять, кто достоин wild card. "Моя работа — выходить на корт и делать то, что сделала я сегодня. Бывают дни, когда ты побеждаешь, когда ты проигрываешь", — сказала теннисистка.
Она также выразила благодарность организаторам турнира за возможность выступить.
© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкПо мнению Шараповой, соревнования в Штутгарте, возможно, одни из самых сложных в WTA-туре. "Сюда приезжают представительницы топ-10, и я решилась посоперничать с лучшими теннисистками", — сказала она.
По мнению Шараповой, соревнования в Штутгарте, возможно, одни из самых сложных в WTA-туре. "Сюда приезжают представительницы топ-10, и я решилась посоперничать с лучшими теннисистками", — сказала она.
© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкСпортсменка также рассказала, что примет любое решение Федерации тенниса Франции относительно ее участия в предстоящем Открытом чемпионате Франции. "Если надо, я готова начать свой путь хоть с юниоров (на "Ролан Гаррос" и Уимблдоне)....> Если мне представится возможность попасть в основную сетку (турнира), я ей обязательно воспользуюсь", — добавила Шарапова.
Спортсменка также рассказала, что примет любое решение Федерации тенниса Франции относительно ее участия в предстоящем Открытом чемпионате Франции. "Если надо, я готова начать свой путь хоть с юниоров (на "Ролан Гаррос" и Уимблдоне)....> Если мне представится возможность попасть в основную сетку (турнира), я ей обязательно воспользуюсь", — добавила Шарапова.
Международная федерация тенниса в июне 2016 года дисквалифицировала Шарапову на два года за употребление мельдония.
Позднее Спортивный арбитражный суд сократил этот срок до 15 месяцев.