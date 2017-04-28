Шарапова вышла в полуфинал теннисного турнира в Штутгарте

После выступления Шарапова ответила на нападки соперниц, заявив, что не в ее компетенции определять, кто достоин wild card. "Моя работа — выходить на корт и делать то, что сделала я сегодня. Бывают дни, когда ты побеждаешь, когда ты проигрываешь", — сказала теннисистка.