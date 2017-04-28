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Спорт

Шарапова вышла в полуфинал теннисного турнира в Штутгарте

16:4428.04.2017
(обновлено: 16:52 28.04.2017)
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© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкМария Шарапова. Архивное фотоМария Шарапова. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 28 апр — Р-Спорт. Российская теннисистка Мария Шарапова вышла в полуфинал турнира в немецком Штутгарте, обыграв эстонку Анетт Контавейт со счетом 6:3, 6:4.

Российская теннисистка Мария Шарапова во время тренировки на стадионе Порш Арена. 26 апреля 2017
© РИА Новости . Антон Денисов
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В Германии Шарапова вернется на корт после дисквалификации за мельдоний
Матч продолжался 1 час 23 минуты. В полуфинале Шарапова сыграет с победительницей пары Кристина Младенович (Франция) – Карла Суарес-Наварро (Испания).

Турнир стал для Шараповой первым после дисквалификации за употребление мельдония. Организаторы предоставили россиянке wild card. Ранее Шарапова трижды становилась победительницей этого турнира.

В июне 2016 года Международная федерация тенниса дисквалифицировала Шарапову на два года за употребление мельдония. Позднее Спортивный арбитражный суд сократил этот срок до 15 месяцев.

Возвращение чемпионки. Первый матч Марии Шараповой после дисквалификации
© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкРоссийская теннисистка Мария Шарапова в первом официальном матче после дисквалификации за употребление мельдония обыграла в двух сетах (7:5, 6:3)итальянку Роберту Винчи на турнире WTA в Штутгарте.Мария Шарапова радуется победе в матче первого круга одиночной встречи против Роберты Винчи в матче WTA Porsche Tennis Grand Prix 2017 в Штутгарте
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Российская теннисистка Мария Шарапова в первом официальном матче после дисквалификации за употребление мельдония обыграла в двух сетах (7:5, 6:3)итальянку Роберту Винчи на турнире WTA в Штутгарте.
© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкОрганизаторы соревнований предоставили россиянке, потерявшей все очки рейтинговые очки, особое приглашение wild card.Мария Шарапова в матче первого круга одиночной встречи против Роберты Винчи в матче WTA Porsche Tennis Grand Prix 2017 в Штутгарте
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Организаторы соревнований предоставили россиянке, потерявшей все очки рейтинговые очки, особое приглашение wild card.
© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкНа турнире Шарапова стартовала с первого круга, во втором она сыграет с россиянкой Екатериной Макаровой.Мария Шарапова в матче первого круга одиночной встречи против Роберты Винчи в матче WTA Porsche Tennis Grand Prix 2017 в Штутгарте
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
На турнире Шарапова стартовала с первого круга, во втором она сыграет с россиянкой Екатериной Макаровой.
© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкНекоторые соперницы российской теннисистки выразили недовольство тем, что ей предоставили wild card.Мария Шарапова в матче первого круга одиночной встречи против Роберты Винчи в матче WTA Porsche Tennis Grand Prix 2017 в Штутгарте
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Некоторые соперницы российской теннисистки выразили недовольство тем, что ей предоставили wild card.
© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкРоберта Винчи перед встречей с россиянкой заявила, что, несмотря на то, что Шарапова " великий человек и великий чемпион", она незаслуженно принимает участие в турнире.Роберта Винчи и Мария Шарапова во время матча первого круга WTA Porsche Tennis Grand Prix 2017 в Штутгарте
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Роберта Винчи перед встречей с россиянкой заявила, что, несмотря на то, что Шарапова " великий человек и великий чемпион", она незаслуженно принимает участие в турнире.
© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкТакже против предоставления Шараповой wild card на различных стартах высказывались полька Агнешка Радваньская и датчанка Каролина Возняцки.Мария Шарапова во время матча первого круга одиночной встречи против Роберты Винчи в матче WTA Porsche Tennis Grand Prix 2017 в Штутгарте
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Также против предоставления Шараповой wild card на различных стартах высказывались полька Агнешка Радваньская и датчанка Каролина Возняцки.
© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкПосле выступления Шарапова ответила на нападки соперниц, заявив, что не в ее компетенции определять, кто достоин wild card. "Моя работа — выходить на корт и делать то, что сделала я сегодня. Бывают дни, когда ты побеждаешь, когда ты проигрываешь", — сказала теннисистка.Мария Шарапова в матче первого круга одиночной встречи против Роберты Винчи в матче WTA Porsche Tennis Grand Prix 2017 в Штутгарте
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
После выступления Шарапова ответила на нападки соперниц, заявив, что не в ее компетенции определять, кто достоин wild card. "Моя работа — выходить на корт и делать то, что сделала я сегодня. Бывают дни, когда ты побеждаешь, когда ты проигрываешь", — сказала теннисистка.
© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкОна также выразила благодарность организаторам турнира за возможность выступить.Мария Шарапова в матче первого круга одиночной встречи против Роберты Винчи в матче WTA Porsche Tennis Grand Prix 2017 в Штутгарте
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Она также выразила благодарность организаторам турнира за возможность выступить.
© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкПо мнению Шараповой, соревнования в Штутгарте, возможно, одни из самых сложных в WTA-туре. "Сюда приезжают представительницы топ-10, и я решилась посоперничать с лучшими теннисистками", — сказала она.Роберта Винчи и Мария Шарапова во время матча первого круга WTA Porsche Tennis Grand Prix 2017 в Штутгарте
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
По мнению Шараповой, соревнования в Штутгарте, возможно, одни из самых сложных в WTA-туре. "Сюда приезжают представительницы топ-10, и я решилась посоперничать с лучшими теннисистками", — сказала она.
© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкСпортсменка также рассказала, что примет любое решение Федерации тенниса Франции относительно ее участия в предстоящем Открытом чемпионате Франции. "Если надо, я готова начать свой путь хоть с юниоров (на "Ролан Гаррос" и Уимблдоне)....> Если мне представится возможность попасть в основную сетку (турнира), я ей обязательно воспользуюсь", — добавила Шарапова.Мария Шарапова в матче первого круга одиночной встречи против Роберты Винчи в матче WTA Porsche Tennis Grand Prix 2017 в Штутгарте
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Спортсменка также рассказала, что примет любое решение Федерации тенниса Франции относительно ее участия в предстоящем Открытом чемпионате Франции. "Если надо, я готова начать свой путь хоть с юниоров (на "Ролан Гаррос" и Уимблдоне)....> Если мне представится возможность попасть в основную сетку (турнира), я ей обязательно воспользуюсь", — добавила Шарапова.
© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкМеждународная федерация тенниса в июне 2016 года дисквалифицировала Шарапову на два года за употребление мельдония.Мария Шарапова перед началом матча первого круга одиночной встречи против Роберты Винчи в матче WTA Porsche Tennis Grand Prix 2017 в Штутгарте
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Международная федерация тенниса в июне 2016 года дисквалифицировала Шарапову на два года за употребление мельдония.
© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкПозднее Спортивный арбитражный суд сократил этот срок до 15 месяцев.Мария Шарапова радуется победе в матче первого круга одиночной встречи против Роберты Винчи в матче WTA Porsche Tennis Grand Prix 2017 в Штутгарте
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Позднее Спортивный арбитражный суд сократил этот срок до 15 месяцев.
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