Фигуристка Елена Радионова перешла в группу тренера Буяновой

Елена Радионова (Россия) выступает в короткой программе женского одиночного катания на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио. Архивное фото

Елена Радионова (Россия) выступает в короткой программе женского одиночного катания на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио. Архивное фото

МОСКВА, 28 апр — Р-Спорт. Серебряная медалистка чемпионатов Европы 2015 и 2016 годов, бронзовый призер чемпионата мира-2015 в женском одиночном фигурном катании Елена Радионова перешла из группы Инны Гончаренко к тренеру Елене Буяновой, сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

В нынешнем сезоне Радионова стала пятой на чемпионате России и не отобралась в сборную для выступления на чемпионатах Европы и мира.

"Спортсменка написала официальное заявление о переходе к новому тренеру в ФФККР, предварительно уладив все вопросы с прежним тренером Инной Гончаренко и новым — Еленой Буяновой", — говорится в сообщении.

Радионова тренировалась у Гончаренко в ЦСКА с четырехлетнего возраста. Под ее руководством фигуристка завоевала два серебра на чемпионатах Европы (2015, 2016), бронзу чемпионата мира (2015), серебро (2014) и бронзу (2015) в Финалах Гран-при, два серебра на командных чемпионатах мира (2015, 2017) и золото на Универсиаде (2017).

Под руководством Буяновой Аделина Сотникова стала олимпийской чемпионкой 2014 года в женском одиночном катании. В настоящее время 53-летний тренер работает с Марией Сотсковой, вице-чемпионкой мира среди юниоров и серебряной медалисткой юношеской Олимпиады 2016 года.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>