Призера ЧЕ-2011 бегунью Шармину дисквалифицировали до декабря 2022 года

МОСКВА, 28 апр — Р-Спорт. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) на основании и во исполнение решений дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) приняла решение дисквалифицировать на четыре года обладательницу бронзовой медали чемпионата Европы в помещении 2011 года в беге на 1500 метров Екатерину Шармину за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте РУСАДА.

Ранее Шармина была дисквалифицирована решением Спортивного арбитражного суда (CAS) сроком на три года начиная с 7 декабря 2015 года. Также были аннулированы все результаты спортсменки с 17 июня 2011 года по 5 августа 2015 года, включая золотую медаль Универсиады в Казани. Таким образом, наказание в отношении 30-летней Шарминой вступает в силу с момента окончания срока первой дисквалификации, то есть 8 декабря 2018 года, и завершится в декабре 2022 года.

Кроме того, за нарушение антидопинговых правил двухлетняя дисквалификация наложена на бегунью Екатерину Досейкину начиная с 1 декабря 2016 года.

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