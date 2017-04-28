Медведев прокомментировал судейство на матче "Зенит"-"Урал"

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и вице-премьер Виталий Мутко обсудили, как проходит чемпионат России по футболу и, в частности, матч "Зенит" — "Урал", вызвавший резонанс среди футбольных экспертов и болельщиков.

"У нас некоторые матчи, как недавно это было в Петербурге, заканчиваются тем, что трех человек с поля удаляют", — сказал председатель правительства про матч "Зенит" — "Урал". "Сколько вообще можно удалить игроков?" — поинтересовался премьер правилами игры у президента Российского футбольного союза. Мутко пояснил, что когда на поле остается семь футболистов, игра останавливается.

"Удивительная ситуация была, за ней вся страна наблюдала", — поделился впечатлениями от матча глава кабинета министров. "Мы, конечно, разобрались, считаем, что судья со своей задачей не справился. Не знаем, что за этим стоит: волнение, или накал матча, или открытие нового стадиона", — признался Мутко. "Рука все время тянулась к красной карточке?" — с улыбкой переспросил глава правительства. "Судья допустил первое ошибочное решение, а потом…" — стал объяснять Мутко. "…Потом уже машинально доставал (красные карточки – ред.)" — продолжил за него Медведев.

"Это все можно рассматривать как курьез, но все мы должны работать на авторитет футбола — и мирового футбола, потому что мы чемпионат мира проводим, ну и российского", — переходя на серьезный тон, подчеркнул председатель правительства. Он напомнил, как ранее на этой неделе на совещании президента с членами правительства министр культуры Владимир Мединский рассказывал о ставшем популярным у россиян досуге, когда на спортивные соревнования, в частности на хоккей, ходят целыми семьями. "Надо сделать так, чтобы наши люди с таким же удовольствием ходили смотреть футбол", — отметил Медведев.

"Сейчас мы предпринимаем усилия, связанные с изменением ситуации в футболе, потому что и доверие к сборной страны, и отношение к футболу снизилось", — сказал Мутко. "Наша задача — изменить эту ситуацию", — подчеркнул вице-премьер. По его словам, обновленная российская сборная сейчас "набирает опыт". "Мы, конечно, все равно будем болеть за нашу сборную, будем болеть по-настоящему, но пусть они постараются тоже!" — пожелал Медведев.

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